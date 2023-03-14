Ağır Hasarlı Araçlara Kasko Yapılır Mı? Pert Araçlara Kasko Yapılabilir Mi?

Ağır hasarlı araçlara kasko sigortası yapılmasında sigorta şirketlerinin farklı politikaları söz konusu olabilir. Bu nedenle ağır hasarlı araçlara kasko yapılır mı konusunda ayrıntılı araştırma yapılmalıdır. Pert araçlara kasko yapılabilir mi araştırmasını sigorta şirketi bazında da yapabilirsiniz. Bu sayede her sigortanın hizmet politikası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ağır hasar kayıtlı araca kasko yapılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ağır Hasarlı Araçlara Kasko Yapılır Mı?

Kasko, isteğe bağlı olan sigorta türlerinden biridir. Bu nedenle araç sahibi isterse aracına kasko yaptırabilir. Kasko, aracın karıştığı kazalarda zararın tazmin edilmesinde önemli bir güvencedir. Ağır hasarlı araçlara da kasko yapılması gerekebilir. Bu tür araçlara kasko yapılması ile ilgili farklı hizmet politikası izleyen sigorta şirketleri vardır.

Bazı sigorta şirketleri hiçbir durumda ağır hasar kaydı olan araçlara kasko yapmaz. Sigorta şirketlerinin bir kısmı ise pert kaydı olan araçlara 15 yaşı geçmemek kaydıyla kasko yaparlar. Ağır hasar kayıtlı olan araçların kasko sigorta bedelleri de diğer araçlara nazaran biraz daha yüksek olacaktır.

Ağır Hasar Kayıtlı Araca Kasko Yapılır Mı?

Bir aracın kaza sonunda % 70 oranında hasarlı kabul edilmesi halinde bu araç ağır hasarlı olarak adlandırılır. Bu tür araçlara kasko yapılması ile ilgili sigorta şirketlerinin bir kısmı temkinli yaklaşabilir. Aracın ağır hasar kaydının olması, riskli araç olduğunun göstergesidir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin büyük bir kısmında ağır hasarlı araçların kasko sigorta ücreti çok yüksek çıkacaktır.