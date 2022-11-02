Ağrı’nın Neyi Meşhur? Ağrı’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Ağrı'nın neyi meşhur sorusunun yanıtı genellikle Ağrı yöresine ait olan yöresel yemekler olarak karşımıza çıkar. Ancak bu sorunun yanıtını arayan kişiler yalnızca yöresel yemekleri değil, Ağrı'nın meşhur hediyeliklerini, içeceklerini ve yiyeceklerini de bilmek isterler. Bu nedenle internet arama motorlarında yalnızca "Ağrı'nın neyi meşhur?" sorusunun yanıtını değil, "Ağrı'nın hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri neler?" sorularının yanıtlarını da ararlar.

Ağrı'nın Neyi Meşhur?

Ağrı ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan popüler turistik bölgelerinden bir tanesidir. Ağrı seyahatlerinde alınabilecek meşhur ve hediyelik ürünler şu şekildedir:

Tiftik Çorabı: Yerli halk tarafından üretilen tiftik çorapları, çeşitli model ve renk seçenekleri ile alınabilecek ürünler arasında yer alır.

Nazarlık: Ağrı için önemli bir sembol haline gelmiş nazar boncukları da Ağrı için meşhur ürünler arasındadır.

Ağrı Cacık Peyniri: Yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen cacık peyniri Ağrı'nın meşhur yiyecekleri arasındadır.

Ağrı Balı: Organik olmasıyla öne çıkan bu bal sağlıklı yaşam için tercih edilen önemli bir bal çeşididir.

Önemli tarihi yerleri: Bayazıt Kalesi, Avnik Kalesi, Eski Beyazıt Cami, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Diyadin Kalesi.

Ağrı'nın Yöresel Yemekleri, Tatlıları Neler?

Abdigor Köftesi: İçli köfteyi andıran bu köfte Ağrı'nın en meşhur ve en lezzetli yemeğidir. İçerisinde yağsız, sinirsiz, kemiksiz sığır eti, az miktarda soğan, yumurta ve baharatlar bulunur.

Gösteberg Et: Tereyağ, soğan, salça ve gosteberg otu harmanlanıp hayvan postuna doldurulur. bu post nemli toprağa gömülür ve üzerinde ateş yakılarak pişirilir. Sonrasında servis edilir.

Haşıl: Yarma bulamaç şeklinde pişirildikten sonra üzerine tereyağ konulur çevresine de sarımsaklı yoğurt dökülerek yenir.

Hengel: Patatesli mantı olarak da adlandırılan bu lezzet Ağrı'nın meşhur yemeklerinden bir tanesidir.

Erişte: Her yörede neredeyse yapılan erişte Ağrı için oldukça önemlidir. Haşlanan yeşil mercimek ve erişte tabanına patates konulmuş bir tencereye konulur. Patatesler kızarıncaya dek pişirilir.

Kuymak: Karadeniz'in önemli bir lezzeti olan kuymak Ağrı'nın da yöresel yemekleri arasında yer alır.

Pişi: Hamur kızartması olarak da bilinen bu yiyecek Ağrı'nın önemli yöresel yemekleri arasındadır.

Hasude: Şerbetli bir tatlı olan hasude bir tür un helvası çeşididir.

Ayranaşı: Kabuğu alınmış buğday haşlanır, hazırlanan ayranın içerisine eklenir ve dilenen baharatlarla servis edilir.

Çiriş Ketesi: Buğday unu ile hazırlanan hamurun yufka şeklinde açıldıktan sonra içesine çiriş bitkisi eklenerek sac üzerinde pişirilir.

Halise: Kabuğu alınmış buğday ve tavşan eti, kiremit kaplarda uzun saatler tuz koymadan kaynatılır. Sonrasında üzerine yağ ve tuz eklenerek servis edilir.