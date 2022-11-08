Aksaray’ın Neyi Meşhur? Aksaray’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Aksaray'ın nesi meşhur sorusu bu ili ziyaret etmeye hazırlananlar tarafından merak edilmektedir. Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan tarihi dokularıyla ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir şehrimizdir. aksarayın meşhur yemekleri, yılın her döneminde şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından beğeni topluyor. aksarayın nesi meşhur sorusu Aksaray'ın yerlileri tarafından "Aksaray Tava" ve "soğanlama" olarak yanıtlanmaktadır ama bu güzel ilimiz tarihi detaylarıyla da dikkatleri çekiyor. Tabiki Ihlara Vadisi'ni de unutmamak gerekir, Aksaray'ın neyi meşhur denilince Ihlara Vadisi verilecek ilk cevaplardandır.

Aksaray'ın Nesi Meşhur?

Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve turistik geziler için en çok tercih edilen şehirlerinden birisidir. Özellikle Ihlara Vadisi ve Nora Antik Kenti şehrin gezilip görülmesi gereken önemli noktalarındandır. Aksaray'ın meşhur yöresel yemekleri ise genel olarak et ürünleri ve hamur işlerinden oluşmaktadır. aksaray nesiyle meşhur denildiğinde ise karşınıza öncelikle yörenin lezzet temsilcisi olarak "Aksaray Tava" çıkacaktır. aksarayın meşhur tatlısı ise "Sarığı Burma" yufkanın kızartılıp kestirme isimli şerbetle birleştirilmesi sonucu oluşan lezzetli bir tatlıdır.

Aksaray'ın Yöresel Yemekleri Nedir?



Aksaray'ın meşhur yemekleri yörenin coğrafi konumu ve iklimi ile doğrudan bağlantılıdır. Bölgede tahıl ürünlerinin yetiştirilmesi ve ana geçim kaynaklarından birinin hayvancılık olması Aksaray'ın meşhur yemeklerine lezzetli bir zemin hazırlamaktadır. aksaray nesiyle meşhur olmuştur hangi meşhur yemekleri vardır şu şekilde sıralayabiliriz:

-Aksaray Tava: Aksaray tava, kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın özel yapım kaplarda pişirilmesi ile yapılmaktadır.

-Soğanlama: Aksaray yerlilerinin evlerinde sürekli yapılan lezzetlerden biri olan soğanlama, kıyma, soğan ve çeşitli baharatlar kavrularak hazırlanır.

-Kokina Çorbası: Aksaray'ın meşhur yemeklerinden biri olan kokina çorbası, kuşbaşı et ve lahana turşunun birleşimi ile ortaya çıkmıştır.

Bunların yanı sıra Aksaray mutfağı; bamya çorbası, soğan dolması, ayva dolması, kapak böreği, şeker pancarı yahnisi, kuskus pilavı, papara, sıkma gibi lezzetlere de yer vermektedir.



Aksaray'ın Meşhur Tatlısı Nedir?

Aksaray'ın meşhur tatlısı "höşmerim" ve "sarığı burma" olarak öne çıkmaktadır. Höşmerim genellikle yöre halkının yaylada olduğu zamanlarda yaptığı kolay ve pratik bir tariftir. Sarığı burma tatlısı ise tüm restoranlarda rahatlıkla bulabileceğiniz şerbetli bir tatlıdır. Bu tatlıların yanı sıra Aksaray mutfağına özel diğer tatlılar ise şöyledir:

-Çiğleme: Un, su ve taze kaymak ile yapılan bu tatlıyı lokanta ve restoranlarda kolaylıkla bulabilirsiniz.

-Dolaz: Un helvasına benzeyen bu tatlı, kavrulan unun üzerine süt eklenmesi ile elde edilir. Bu karışım tepsiye döküldükten sonra ise üzerine tereyağı eklenerek servis edilir.

Aksaray'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar Nelerdir?

Aksaray şehrini ziyaret ettiğinizde yöreye özel lezzetleri ve tatlıları hediyelik olarak tercih edebilirsiniz. Aksaray helvası ve köpük helvası gibi paketli ürünleri tercih edebilir ya da bölgeye özel çinileri ve Gülağaç sele sepetini sevdikleriniz için alabilirsiniz. Aksaray'ı anımsatan çeşitli magnet, biblo ve süs eşyaları da satın alınabilir.

Aksaray'ın Gezilecek Yerleri Nelerdir?

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi, doğal güzelliği, içinde bulunan tarihi kilise ve şapelleriyle görülmeye değer yerlerden birisidir. Vadide bulunan Melendiz Çayı'nın çevresi doğa yürüyüşleri için güzel bir seçenektir. aksaray nesiyle meşhur olmuştur sorusuna verilecek en güzel cevap Ihlara Vadisi olacaktır. Bunun yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik yerleri olan Nora Antik Kenti, Zinciriye Müzesi, Sümbüllü Kilise, Eğri Minare, Aksaray Müzesi de görülmeye değer noktalardandır.