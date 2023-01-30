Alp Disiplini Nedir? Alp Disiplini Nasıl ve Nerede Yapılır, Kuralları Neler?

Alp disiplini tarihçesi pek çok spor dalına göre daha yakın zamanda ortaya çıkmış olan bir spor dalı olsa da, kuralları, spor içi disiplini ve uygulamaları ilgili kişiler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Dilerseniz, Alp disiplini ve Kuzey disiplini nedir konularını detaylıca inceleyelim...

Alp Disiplini Nedir?

Alp Disiplini spor dalı için en basit tanımı ile; ''yokuş aşağı doğru kayak yapmak'' açıklaması kullanılabilir. Alp Disiplini'nde yarışların yapılandırmaları ve spor kuralları kadınlar ve erkekler için farklılık göstermez. Fakat erkekler için pistlerin uzunlukları kadın sporculara göre daha uzun olarak görülmektedir. Alp Disiplini hızı ve yeteneği birleştiren ve oldukça coşkulu olan bir spor dalıdır. Her sene milyonlarca amatör kayak sporcusu, dünyanın farklı lokasyonlarındaki kayak merkezleri içerisinde bu heyecan ve coşkudan kendilerine düşene sahip olurken, yalnızca küçük bir bölümü tertiplenen yarışmalara dahil olabilir. Alp Disiplini müsabakalarının beş adet resmi dalı mevcuttur. Alp Disiplini; diğer bir tabir ile iniş ve süper büyük slalom ve de hız odaklı yarışlar olarak ifade edilmektedir.

Alp Disiplini Nasıl ve Nerede Yapılır?

Alp Disiplini sporu bir kış sporu olduğu için, kar ile kaplı eğimli ve yüksek pistlerde yapılmaktadır. Ayrıca yine, Alp Disiplini kar üzerinde kayaklar ile beraber gerçekleştirilen, kapıların içerisinden geçilerek, en hızlı biçimde en aşağıya inmenin amaçlandığı bir yarışma olarak da ifade edilmektedir. Alp Disiplini müsabakaları; "kapı" ismi ile ifade edilen renkli bayraklar kullanılarak tertiplenen yamaçlarda veya pistler içerisinde gerçekleştirilmektedir. Geçitlere, en fazla, iniş yarışlarında denk gelinirken, en fazla geçit kullanılan müsabakalar ise slalom ismi verilen yarışlardır.

Alp Disiplini Kuralları Neler?

İlk celsede tüm kayak sporcuları bir iniş gerçekleştirir. İlk inişler bittikten sonra ise pist sıfırlanarak kapıların konumları değiştirilir. Aynı gün içerisinde, ikinci tura kalmaya hak kazanan kayakçılar tekrardan birer kez iniş gerçekleştirirler. Nihayetinde iki inişin zaman biçiminden toplamı (kombine) en az olan ilk üç kayakçı yarışı kazanır. Alp Disiplini kuralları ise, Alp Disiplini sporunun türlerine göre değişkenlik göstermektedir. Yarışmalara dahil olan tüm sporcuların kask takmaları zorunludur.