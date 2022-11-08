Amasya’nın Neyi Meşhur? Amasya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Amasya'nın nesi meşhur araştırmasını yaparken öncelikle bölgenin yöresel lezzetlerine yoğunlaşabilirsiniz. Küçük bir gezi programında dahi Amasya'nın meşhur yemekleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Amasya'nın neyi meşhur araştırmanızı dilerseniz hediyelik eşyalardan yana da yönlendirebilirsiniz. Söz konusu şehirde hediyelik eşya alabileceğiniz birçok işletme bulunur. Amasya nesiyle meşhur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Amasya'nın Neyi Meşhur?

Amasya denildiğinde akla gelen ilk lezzet kuşkusuz elmadır. Şehir, elma üreticiliği ile ülkemizde ön plana çıkmıştır. Fakat son dönemde kiraz üreticiliğinin elmanın yerini aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her yıl 12 Haziran tarihinde düzenlenen kiraz festivalinde en güzel kiraz yarışması yapılarak kiraz üreticiliğine teşvik yapılır.

Amasya'nın yöresel tatları arasında ön plana çıkan lezzetlerden biri de meşhur Amasya çöreğidir. Haşhaş ya da cevizle yapılan Amasya çöreği, bölgeye gelen tüm ziyaretçilerin merak ettiği tatlar arasındadır. Dilerseniz Amasya çöreği için özel olarak hazırlanan hediye paketlerinden alarak sevdiklerinize de bu çörekten götürebilirsiniz.

Amasya'nın Nesi Meşhur?

Amasya'da yemek yiyebileceğiniz birçok restoran ve kafe bulunur. Burada bulunduğunuz süre içerisinde meşhur topuz kebabını tatmanızı tavsiye ediyoruz. Her ne kadar Tokat yöresinde daha meşhur olsa da Tokat kebabı ve tandır yapan işletmelerden de istifade edebilirsiniz.

Amasya'da bulunan kafe ve restoranların birçoğunda gözleme ve börek de yapılır. Bölgeye has bir şekilde yapılan gözleme ve börekleri çayın yanında tüketmeyi düşünebilirsiniz.

Yeşilırmak, Amasya'yı ortadan ikiye ayıran bir akarsudur. Şehirde bulunduğunuz süre içerisinde bu ırmak üzerinde tekne ile yapılan gezintilere de katılabilirsiniz. Irmak kenarında bulunan ve balık-ekmek yapan restoranlardan istifade edebilirsiniz.

Amasya'da bulunduğunuz süre içinde bölgenin meşhur içeceklerini de tadabilirsiniz. Osmanlı şerbeti, bölgenin meşhur içeceklerinden biridir. Bunun yanında restoranlarda tadabileceğiniz el yapımı yayık ayran da mutlaka denenmesi gereken içeceklerden biridir.

Amasya'dan Alınabilecek Hediyelikler Nelerdir?

Amasya'ya gelmişken sevdikleriniz için hediyelik eşya almayı da düşünebilirsiniz. Şehrin birçok yerinde hediyelik eşya satan işletmelerden yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda alacağınız hediyelerden biri de semaverdir. Çarşı merkezinde bulunan bakırcılar çarşısına giderek birçok semaver çeşidi arasından uygun fiyata semaver satın alabilirsiniz.

Kral Kaya Mezarları'nın alt kısmında yer alan ve eski çarşı olarak anılan bölgede birçok hediyelik eşya dükkânı bulabilirsiniz. Bu işletmelerden magnet, masaüstü aksesuar ya da bölgeye ait kupa ya da tablo gibi eşyalar satın alabilirsiniz. Ayrıca üzerinde Amasya yazısı bulunan sofra bezi ya da masa örtüsü gibi eşyalar da satın alabilecekleriniz arasındadır.