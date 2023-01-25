Anestezi Mezunu Ne İş Yapar? Anestezi Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Bir ön lisans programı olarak karşımıza çıkan anestezi bölümü birçok kişi tarafından tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Birçok kişi bu bölümde okuyarak mezun olmak ve sağlık alanında çalışmak istemişlerdir. Bu nedenle anestezi mezunu ne iş yapar, devlette ve kamuda nerede çalışır, iş imkanları nelerdir gibi sorular da sıklıkla sorulur. Gelin cevapları hep beraber okuyalım.

Anestezi Nedir?

Anestezi, kişinin ameliyat olabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ameliyatın güvenli ve sağlıklı olabilmesi, hastanın işlem esnasında ağrı duymaması ve cerrahın da rahat çalışabilmesi için, tıbbi ilaçlar kullanarak hastanın vücudunun uyuşturulması anestezi olarak tanımlanır.

Anestezinin üç türü vardır; genel, bölgesel ve lokal anestezi.

Genel anestezide tüm vücut uyuşturulur ve hastanın bilinci kapanır. Vücudun belden aşağısını, kol ya da bacak gibi belli bir bölgesini uyuşturma işlemine ise bölgesel anestezi denir. Bu yöntemde ise hastanın bilinci açık iken girişim yapılır.

Lokal anestezi de daha küçük bir bölgenin uyuşturulmasıyla yapılır.

Anestezi Teknikerleri Ne Yaparlar?

Anestezi teknikeri; ağrı duyusunun çeşitli ilaçlar ve tıbbi gazlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemi olan anestezi uygulamasını uzman doktorun sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknikeridir. Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu incelemek, anestezi açısından ameliyata hazır hale getirilmesini sağlamak, hastanın ameliyat boyunca hayati bulgularını tespit etmek anestezi teknikerinin görevleri arasında yer alır. 2 yıllık bir bölüm olan anestezi bölümü en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesidir ve bölümün amacı ameliyathanelerde ve anestezinin gerektiği alanlarda anestezi işlemini uygulayabilecek kalifiye elemanları yetiştirmektir. Anestezi bölümünün tercih etmek isteyen öğrenciler sorumluluk sahibi ve disiplinli sağlık alanına karşı ilgili olan soğukkanlı kişiler olması gerekmektedir.

Anestezi Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Anestezi teknikeri olmak için, üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Anestezi önlisans programından mezun olma şartı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile 4 yıllık bazı lisans bölümlerine de geçiş yapabilmektedir.

Anestezi teknikerinin temel sorumluluğu, cerrahi işlem öncesi, esnası ve sonrasında anestezi uzmanına yardım etmek ve kendisine atanan görevleri yerine getirmektir. Anestezi teknikerinin diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;

Anestezi öncesi ilaçları hazırlamak, ekipmanı kurmaya yardımcı olmak ve tüm yeniden kullanılabilir ekipmanların yıkanıp sterilize edildiğinden emin olmak,

Hastaların odalarından ameliyathaneye taşımasına, güvenlik ve rahatlıklarının sağlanmasına yardımcı olmak,

Anestezi sonrası tek kullanımlık maddeleri çıkarmak, ekipmanı sterilize etmek,

Cerrahi işlem sırasında hastanın yaşamsal belirtilerini izlemek,

Hastaya solunum tüplerinin yerleştirilmesinde anestezi uzmanına yardımcı olmak,

Bozuk anestezi araçlarını ilgili departmana rapor etmek,

Anestezi ekipmanı stokunun teminini sağlamak,

Anestezi çalışma odasını organize etmek ve bakımını yapmak,

Klinik bulguları yansıtan kişiselleştirilmiş bakım planı geliştirmek için anestezi uzmanı ile iş birliği içerisinde çalışmak,

Anestezi uzmanının talimatlarına göre hasta bakımını sağlamak,

Hasta mahremiyetine sadık kalmak.

Anestezi Teknikeri Olma Şartları Nelerdir?

Anestezi teknikeri olmak isteyen kişiler anestezi protokolüne hakim olmalıdırlar ve acil durum prosedürünü bilip olası bir acil durumda kalp masajı da uygulayabilmelidirler. Yoğun stres altında çalışmaya yatkın olan anestezi teknikeri el ve göz koordinasyonuna da sahip olabilmelidir ve ekip halinde veya bireysel olarak çalışma yetkinliğine sahip olmalıdırlar. Anestezi teknikeri olmak isteyen erkek adaylar ise askerlik görevini yerine getirmiş olmalıdırlar.

Anestezi Teknikerleri Nerelerde Çalışır?

Anestezi bölümü mezunu olan kişiler hastanelerde ameliyathane birimleri içerisinde görev alırlar. Ameliyat edilecek hastayı hazırlamak ve bu hastanın anestezi işlemini gerçekleştirmek üzere görevlidir. Anestezi bölümünden mezun olan kişiler genel olarak devlette ve özel kurumlarda çalışabilmektedir. Anestezi bölümünde mezun olan kişiler devlette çalışmak istiyorlarsa KPSS'ye girerek yeterli puan almaları gerekmektedir. Böylece devlet kurumlarındaki hastanelerde çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler aynı zamanda özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptir. Böylece anestezi bölümünden mezun olan kişiler hem sağlık sektöründe hem özel kurumlarda çalışarak hayatlarını sürdürebilmektedir.