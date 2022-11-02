Müzeleri, arkeolojik alanları ve tarihi eserleri ile ön plana çıkan şehir Ankara'nın pek bilinmese de zengin bir mutfağı vardır. Eski Ankara mutfağına has birçok yemek ve tatlı hâlâ yaşatılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Ankara'nın Gaziantep ve Elâzığ'dan sonra üçüncü en zengin mutfağa sahip olduğu söylenmektedir. Özellikle gezmek için Ankara'ya gidenlerin araştırdığı Ankara'nın neyi meşhur? Ankara'nın nesi meşhur, hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, yiyecekleri neler? Gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Ankara'nın Nesi Meşhur?

Ankara'nın nesi meşhur diye sorulduğunda hepimizin aklına şüphesiz ilk olarak Anıtkabir gelmektedir. Her yıl özellikle 10 Kasım'da turistlerin uğrak noktası olan Anıtkabir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını içeren muazzam bir yapıdır. Ankara'ya giden yerli ve yabancı turistlerin dönüşte alacakları hediyeliklerin başında Anıtkabir'den alınabilecek rozetler, magnetler ve maketler ön plana çıkmaktadır. Ankara'ya gidip de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmeden olmaz. Paleotik Çağ'dan günümüze kadar Anadolu'da varlıklarını sürdüren medeniyetlerden kalan tarihi eserlerin sergilendiği müze, Anadolu tarihine ışık tutmakta ve dünya genelinde bilinmektedir. Tabii ki Ankara'da yapılacaklar tarihi yapıların ziyaretinden ibaret değildir. Türkiye'nin başkenti Ankara ziyaretçilerine doğa ile buluşma, zengin mutfağındaki benzersiz lezzetleri tatma ve tekrarlamak isteyecekleri bir deneyim yaşama imkânı da sağlamaktadır.

Ankara'nın Neyi Meşhur?

Ankara'nın yöresel lezzetleri nedir sorusuna verilebilecek cevaplar arasında ismini uzun ve ince yapısından mı yoksa Çubuk ilçesinden mi aldığı tartışılan çubuk turşusu yer almaktadır. Çubuk turşusunun Ankara adına patenti bile alınmıştır. Aynı zamanda Ankara'nın sokak lezzetleri arasında yer alan Ankara simidi de denemeniz gereken lezzetler arasındadır. Küçük, ince ve yoğun pekmezli bir simit türü olan Ankara simidinin kendine has bir lezzeti bulunmaktadır. Ankara'nın en popüler semtlerinden biri olan Beypazarı ise sahip olduğu lezzetlerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Beypazarı kurusu ve Beypazarı havuç lokumu çay yanında ikram etmek için ideal birer lezzettir. Özellikle Ankara'ya ziyarete gidenlerin en çok getirdiği hediyelikler arasında Beypazarı kurusu yer almaktadır. Ankara'nın meşhur yöresel yemekleri, tatlıları, yiyecekleri için genel bir liste oluşturmamız gerekirse popülerliklerine göre şöyle sıralayabiliriz:

Ankara'nın Meşhur Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, Yiyecekleri

· Beypazarı Kurusu

· Ankara Simidi

· Ankara Tava

· Beypazarı Güveci

· Çubuk Turşusu

· Ankara Balı

· Efelek Sarması

· İnceğiz Çorbası

· Şibit Tatlısı

· Mamak Kurabiyesi