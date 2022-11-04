Antalya Muğla Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Muğla Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya ve Muğla Türkiye'nin tatil cenneti olan iki şehir. Bölgeye tatil için gidenlerin sayısı yoğunlukta olsa da iş gezisi, aile ziyareti ya da okul için de giden kişiler de iki şehir arasının kaç km olduğunu merak ediyorlar. İki şehir arasında özel aracınızla, uçakla ya da otobüsle seyahat etme imkânınız bulunuyor. Peki bu ulaşım alternatiflerinden hangisiyle yolculuğunuz kaç saat sürer? Detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Antalya Muğla Arası Kaç Km?

Akdeniz'in gözdesi Antalya'dan Ege'nin gözdesi Muğla'ya gitmek için yaklaşık olarak 312 km'lik bir yol kat etmeniz gerekiyor.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Muğla Antalya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Muğla'dan Antalya'ya özel aracınızla seyahat etmeniz durumunda 312 km'lik yolu yaklaşık olarak 4 saatte tamamlayabilirsiniz. Peki ulaşım tercihinizi yolculuk sürenizi kısaltmak için uçaktan yana kullanırsanız kaç saat yol gitmeniz gerekiyor? Bu durumda Dalaman Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gitmek isterseniz yolculuğunuz 1 saat kadar sürecektir. Bu rota üzerinde Milas-Bodrum Havalimanı ve Antalya Havalimanı arasında da yolculuk yapmanız mümkün. Bu iki havalimanını kullanmanız halinde ise 50 dakika gibi kısa bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. İki il arasında otobüsle seyahat etmeyi tercih etmeniz durumunda ise 5.30-6 gibi bir sürede yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz.