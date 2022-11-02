Antalya’nın Neyi Meşhur? Antalya’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Antalya'nın neyi meşhur olduğu bizlere etin ve sebzenin bir arada oluşunu simgelemektedir. Antalya'nın nesi meşhur olduğu, çeşitli yöresel yemekleri ve hediyelikleri ile aslında bizlere net bir şekilde ifade etmektedir. Aynı zamanda gezilecek birçok tarihi ve doğayla iç içe yerleri de vardır. Antalya'nın meşhur tatlısı ya da Antalya'nın yöresel ürünleri neler olduğunu öğrenip not almak isteyen bir kişi oldukça lezzetli yemekleri listeleyecektir. Dolayısıyla Antalya'nın neyi ünlüdür gibi sorular bu koşulda önem kazanmaktadır.

Antalya'nın Neyi Meşhur?

Öncelikle Antalya'nın ülkemiz için oldukça değerli oluşundan bahsetmek gerekmektedir. Çünkü Antalya yurt dışından birçok kişinin yaz aylarında ziyaret ettiği bir ildir. Antalya'nın özelliklerine baktığımızda ki birçok kişinin de bu şehre akın etmesindeki neden, gezilecek yerlerin çokluğu, kendine özgü yiyecek ve tatlıların ön plana çıkmasıdır. Tabii denize yakın oluşu da insanları çeken bir özellik olmuştur. Çoğu insanın farklı nedenlerden Antalya'ya gelmeyi tercih etmesiyle Antalya'nın meşhur şeylerinin ne olduğunu öğrenme çabasına girmektedir. Çünkü gelinen bir ilde oraya ait şeyleri değerlendirmek her konuda verimliliği arttıracaktır.

Antalya'nın Meşhur Tatlıları ve Yöresel Yemekleri

Antalya'nın meşhur tatlıları içerisinde kabak tatlısı, kıvrım tatlısı, tahinli katmer, tahinli un helvası, hamali tatlısı, elmalı baklava, babata keki, taş kadayıf ve Finike muz tatlısı, bergamot reçeli, yanık dondurma, keçi boynuzu pekmezi popüler olanlardır. Genellikle bakıldığında şerbetli tatlı kategorisi yoğundur. Yöresel yemek çeşitlerinde ise etin yoğun kullanıldığı ve sebzelerinde muhakkak olduğu sofralarla karşılaşmaktayız. Kabak çiçeği dolması, hibeş, Toros saltası, sedik aşı, gökçesu pilavı, Alanya bohçası, cive, biber Frigya dolması, düğün çorbası, kaburga dolması, enginarlı Girit kebabı, Antalya piyazı Antalya'nın yöresel yemekleri kategorisi içinde yer almaktadır. Antalya'nın geleneksel içeceği de portakalata olarak bilinmektedir.

Antalya'nın Meşhur Yerleri ve Hediyelikleri

Antalya'nın meşhur yerleri oldukça fazladır. Çünkü tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu Antalya'yı gezilmesi gereken bir şehir yapmaktadır. Öncelikle Aspendos Antik Tiyatro mutlaka gezilmelidir. Akabinde gezmek için Manavgat Şelalesi, Tazı Kanyonu, Düden Şelalesi, Antalya müzesi, Termessos Antik Kent, Antalya ters ev ve tabii yazın gidenler için Konyaaltı sahili tercih edilebilir. Antalya'yı bilindik bir şehir yapan diğer meşhur yer ise Kaleiçi'dir. Kaleiçi esrarengiz dükkanların ev sahipliği yaptığı bir yerdir. Oldukça geniş alana sahip Kaleiçi'nde Yavli Minare ve Hadrian Kapısı da yer almaktadır. Birçok dizinin ev sahipliği yaptığı Antalya'nın Kaş ilçesi de oldukça meşhur bir yerdir.

Antalya'yı anımsatacak hediyelikler için en çok tercih edilenler magnetlerdir. Bunun yanı sıra Yörük halısı, zeytinyağlı sabun, otantik takılar, lüle taşı, şile bezi, deri ürünleri ve biblolar hediye için tercih edilenler arasındadır.