APK Nedir? Telefonda APK Dosyaları Nasıl Açılır, Ne İşe Yarar ve Kullanmak Zararlı Mı?

Bildiğimiz üzere birçok Android ve iOS işletim sistemli telefonlar bulunmaktadır. Bu telefonlarda ki bazı uygulamalar ücret talep edebiliyor. Kullanıcılar da bu ücretleri ödemekten kaçınmak için, Android telefonlarda APK yazılımlarını kullanıyorlar. Fakat bazen tam olarak ne indirdiklerini bilmiyor olabilirler. Bunun sonucunda da APK indirince ne olur adlı soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun yanında hiç kullanmasını bilmeyen kullanıcılar, APK nasıl kullanılır sorusuna cevap arıyorlar. Hadi gelin APK nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

APK Nedir?

APK 'nın İngilizce açılımı, " Android Package Kit " olarak bilinmektedir. Türkçesi ise " Android Paket Kiti " demektir. Android ve iOS telefonlarda mağazadan uygulama veya oyun tarzında şeyler indirebiliyoruz. Bu mağazada ki bazı uygulamalar ve oyunlar ücretli olabilmektedir. İnsanlar da bu ücretlerden kaçınmak için, üçüncül kişilerin hazırladığı APK yazılımlarını indirmektedir.

APK kısaca, Android telefonların mağazası olan Google Play 'deki uygulamaları bu mağaza haricinden farklı bir şekilde telefonunuza yükleme şeklidir. Bir nevi Windows işletim sistemlerinde ki EXE dosyaları gibi de denilebilir. APK dosyaları sadece, Android işletim sistemlerinde kullanılabilir. Ve çeşitli programlar kullanılarak da açılmaktadır. APK dosyalarını herhangi bir birey, işleyebilir ya da değiştirebilir. Yani bu sebepten dolayı içerisinde yararı olduğu kadar da zararlı yazılımlar da bulunabilir. Çünkü üçüncül kişiler tarafından hazırlanmış uygulamalardır.

Telefonda APK Dosyaları Nasıl Açılır ?

APK dosyalarını indirip, açmak için emin olduğunuz bir APK sitesi bulmanız gerekmektedir. ( APKMirror ya da APKPure gibi sitelerden yükleme yapabilirsiniz. ) Eğer siz bu kriteri umursamazsanız, telefonunuza kötü yazılımlar girebilir. Ayrıca APK dosyaları bir güvenlik kontrolünden geçmemektedir. O yüzden bu kısma oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Google Play dışından indirilen tüm dosyaların, potansiyel bir tehdit olduğunu unutmamak gerekmektedir. Telefonunuzda her zaman bir antivirüs programı bulundurmanız daha sağlıklı olacaktır. APK dosyaları indirip, açmanız için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

APK dosyası bilinmeyen bir kaynak olduğu için telefonunuz buna izin vermeyecektir. Ayarlar kısmına gidip, " Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver " seçeneğini aktif etmeniz gerekir. Eğer daha önceden yaptıysanız tekrar yapmanıza gerek yoktur. Bu adım için, Menü > Ayarlar > Güvenlik ve sonra da bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif edin. Bu işlemi yaptıktan sonra, güvendiğiniz bir siteden indirdiğiniz APK dosyasını bulmak için, dosya yöneticisinden Download ( İndirilenler) klasörüne gidin. Son olarak da, APK dosyasını bulduktan sonra üzerine tıklayarak kurulum işlemine devam ediniz. Bu şekilde internetten indirdiğiniz APK dosyasını telefonunuza kurmuş olacaksınız

APK Ne İşe Yarar ?

APK, Android işletim sisteminin mağazası olan Google Play Store dışında resmi olmayan yollarla market veya sitelerden indirmenizi sağlar.

Android uygulamaların bazılar Google Play Store 'da bulunmayabilir ya da ücreti bir şekilde karşımıza çıkıyor olabilir. APK sayesinde bu olmayan uygulamaları ya da ücretli bir şekilde kullanıma sunulan uygulamaları ücretsiz olarak indirmemizi sağlar.

APK Kullanmak Zararlı Mı?

APK dosyaları, Google Play Store 'dan indirdiğimiz uygulamalar kadar güvenli olmayabilir. Yani indirildiği zaman norma uygulama ve oyunlardan hiçbir farkı yoktur. Birebir aynı uygulamalardır fakat bu yazılımları 3. Kişiler tarafından hazırlandığı için çeşitli virüs programları yüklenme ihtimali de vardır. Zaten bu uygulamaları indirirken hiçbir güvenlik kontrolünden geçirilmemektedir. Yani hangi izinleri istiyor ve siz o uygulamayı kullanırken arka planda neler gerçekleştirildiği bilinmemektedir. Telefonda ki verilere çok kolay bir şekilde erişebilir ve veriler kolay bir şekilde çalınabilir. Bunun önüne geçilemez. Tek yapılması gereken bir antivirüs programı kurmak fakat bu da size tam koruma sağlamayabilir. Eğer bu yöntemi kullanmak zorunda kalacaksanız, telefonunuza bir antivirüs programı indirin ve APK indireceğiniz sitenin tamamen güvenilir olduğundan emin olun. Bunu da sitede ki yorumlara göz gezdirerek karar verebilirsiniz.