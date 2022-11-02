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Giriş Tarihi: 2.11.2022 11:54 Son Güncelleme: 2.11.2022 11:56

İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB takvimi 2022 - 2023 okullarda ilk ara tatil ayın kaçında?

İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB takvimi 2022 - 2023 okullarda ilk ara tatil ayın kaçında?

Kasım ara tatili kaç gün kaldı, ayın kaçında gibi sorular öğrenciler tarafından sıkça soruluyor. Eylülün ortasında başlayan okullar, toplamda dört defa tatile gidecek. Bunlardan ilki olan kasım ara tatili için nefesler tutuldu. Okul stresinden ayrılıp kendilerine zaman tanımak isteyen öğrenciler, “ilk ara tatil ne zaman 2022?” sorusunu sıklıkla soruyor. MEB takvimi 2022 – 2023 ile ilkokul, ortaokul ve liseler için ara tatil tarihi öğrenilmekte. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım ara tatili ayın kaçında? İşte detaylar…

Kasım ara tatili için öğrenciler gün saymaya başladı. Eylülde açılan okula kısa bir ara vermek isteyen öğrenciler ve ebeveynleri tatil planı yapmak için ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında sorularını yöneltiyorlar. MEB takvimi 2022 – 2023 üzerinden bu yıl verilecek bütün tatiller görülebiliyor. Peki, ara tatil ayın kaçında? İlk ara tatil ne zaman 2022? İşte detaylar…

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB takvimi 2022 - 2023 okullarda ilk ara tatil ayın kaçında?
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