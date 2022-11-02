Kasım ara tatili için öğrenciler gün saymaya başladı. Eylülde açılan okula kısa bir ara vermek isteyen öğrenciler ve ebeveynleri tatil planı yapmak için ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında sorularını yöneltiyorlar. MEB takvimi 2022 – 2023 üzerinden bu yıl verilecek bütün tatiller görülebiliyor. Peki, ara tatil ayın kaçında? İlk ara tatil ne zaman 2022? İşte detaylar…