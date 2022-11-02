Kasım ara tatili için öğrenciler gün saymaya başladı. Eylülde açılan okula kısa bir ara vermek isteyen öğrenciler ve ebeveynleri tatil planı yapmak için ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında sorularını yöneltiyorlar. MEB takvimi 2022 – 2023 üzerinden bu yıl verilecek bütün tatiller görülebiliyor. Peki, ara tatil ayın kaçında? İlk ara tatil ne zaman 2022? İşte detaylar…
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)