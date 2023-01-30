Arıların Antenleri Ne İşe Yarar? Arıların Kaç Anteni Var, Görevleri ve Özellikleri Ne?

Arıların antenleri ne işe yarar araştırmasında arıların fiziksel özellikleri ile ilgili de farklı bilgiler öğrenebilirsiniz. Bu incelemenizde arıların kaç anteni vardır sorusuna da cevap bulacaksınız. Arılar farklı özellikleri ile kâinatta büyük bir misyonu eda ederler. Bahse konu canlıların özelliklerini öğrendikçe kâinatın ne kadar muhteşem bir nizam üzerine yaratıldığı konusunda da bilgi sahibi olacaksınız. Arının anteni ne işe yarıyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Arıların Antenleri Ne İşe Yarar?

Arıların baş kısmının üzerinde antenler vardır. Bu antenler özellikleri ve görevleri ile dikkat çeker. Söz konusu antenlerin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Arıların tam kafalarının ortasında iki adet anten vardır.

Antenler dış görünüm itibarıyla tek parça gibi görünür. Fakat durum böyle değildir.

İşçi ve kraliçe arıların antenleri 12 parçadan oluşur.

Erkek arıların antenleri 13 parçadır.

Arıların antenleri duyma, koklama ve uzaklık hesabı yapmak için kullanılır.

Antenlerin hassasiyetini daha da artırmak maksadıyla antenlerin üst kısmında tüyler bulunur.

Antenlerdeki tüylerin arasında yer alan boşluklar arıların karanlıkta dahi petek yapmasını sağlar.

Arıların Kaç Anteni Vardır?

Yukarıda da değindiğimiz gibi arıların kafasının üzerinde iki adet anten vardır. Bu antenler koparıldığında arılar duyamaz, koklayamaz ve yönünü bulamaz. Yani arıların antenleri hayati öneme sahip organ gibidirler. Bugüne kadar arılarla ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Arıların antenleri ile ilgili de yapılmış birçok araştırma vardır. Bu araştırmaların sonuçlarını, yazılan bilimsel makalelerde bulabilirsiniz. Çeşitli bilim dergilerinde bu araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Arıların çalışkanlığı geçmişten günümüze dikkat çekmiştir. Hatta dilimizde de "arı gibi çalışkan" şeklinde kullanılan bir deyim de görürsünüz. Arıların anten yapısı başta olmak üzere diğer fiziksel özellikleri de dikkat çeken işleve sahiptir.