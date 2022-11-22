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Haberler Keşfet Haberleri Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında! 2022 Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:13 Son Güncelleme: 22.11.2022 11:13

Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında! 2022 Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle

Dünya Kupası 2022 heyecanı devam ediyor. C grubunda karşılaşacak Arjantin ve Suudi Arabistan Lusail Iconic Stadyumu’nda mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’ler araştırılırken taraftarlar Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle ekranı karşısında yerini aldı. Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki eksik kupayı World Cup ile doldurmayı amaçlıyor. Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı yayın ile ekranlara geliyor. Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 maç izle ekranında yayında. İşte, Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle!

Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında! 2022 Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle

Arjantin Suudi Arabistan maçı TRT 1 ile canlı izle araştırmaları başladı. Arjantin Messi kozunu Suudi Arabistan karşısında kullanıyor. Katar Dünya Kupası görkemli bir açılış ile başladı. Kupanın en önemli maçları arasında yer alan Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın ekranında olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve kadrosu maç takvimi ile birlikte araştırılmaya başladı. İşte, Arjantin Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı canlı yayın!

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar Dünya Kupası üçüncü gün maçı Arjantin Suudi Arabistan maçı saat 13.00'da oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanacak.

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN CANLI YAYIN

TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında:

ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin:

E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, L. Martinez, Di Maria

Suudi Arabistan:

Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan

DÜNYA KUPASI C GRUBUNDA KİMLER VAR?

Arjantin, Meksika Polonya, Suudi Arabistan

C GRUBU MAÇ FİKSTÜRÜ

22 Kasım 2022 - 13.00 Arjantin Suudi Arabistan

22 Kasım 2022 – 19.00 Meksika Polonya

26 Kasım 2022 – 16.00 Polonya Suudi Arabistan

26 Kasım 2022 – 22.00 Arjantin Meksika

30 Kasım 2022 – 22.00 Meksika Suudi Arabistan

30 Kasım 2022 - 22.00 Polonya Arjantin

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Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında! 2022 Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle
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