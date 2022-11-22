Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında! 2022 Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle

Arjantin Suudi Arabistan maçı TRT 1 ile canlı izle araştırmaları başladı. Arjantin Messi kozunu Suudi Arabistan karşısında kullanıyor. Katar Dünya Kupası görkemli bir açılış ile başladı. Kupanın en önemli maçları arasında yer alan Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın ekranında olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve kadrosu maç takvimi ile birlikte araştırılmaya başladı. İşte, Arjantin Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı canlı yayın!