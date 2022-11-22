Arjantin Suudi Arabistan TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında! 2022 Dünya Kupası Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle

Arjantin Suudi Arabistan maçı TRT 1 ile canlı izle araştırmaları başladı. Arjantin Messi kozunu Suudi Arabistan karşısında kullanıyor. Katar Dünya Kupası görkemli bir açılış ile başladı. Kupanın en önemli maçları arasında yer alan Arjantin Suudi Arabistan maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın ekranında olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve kadrosu maç takvimi ile birlikte araştırılmaya başladı. İşte, Arjantin Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı canlı yayın!
ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Katar Dünya Kupası üçüncü gün maçı Arjantin Suudi Arabistan maçı saat 13.00'da oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Maç TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanacak.
ARJANTİN SUUDİ ARABİSTAN CANLI YAYIN
TRT 1 canlı maç izle ekranı yayında:
MUHTEMEL 11'LER
Arjantin:
E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Gomez; Messi, L. Martinez, Di Maria
Suudi Arabistan:
Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan
DÜNYA KUPASI C GRUBUNDA KİMLER VAR?
Arjantin, Meksika Polonya, Suudi Arabistan
C GRUBU MAÇ FİKSTÜRÜ
22 Kasım 2022 - 13.00 Arjantin Suudi Arabistan
22 Kasım 2022 – 19.00 Meksika Polonya
26 Kasım 2022 – 16.00 Polonya Suudi Arabistan
26 Kasım 2022 – 22.00 Arjantin Meksika
30 Kasım 2022 – 22.00 Meksika Suudi Arabistan
30 Kasım 2022 - 22.00 Polonya Arjantin