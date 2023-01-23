Armürlü Ne Demek? Tekstilde Armürlü Kumaş Nedir, Nasıldır?

Dokuma tezgahında özel olarak yapılan armürlü ne demek diye soranlar vardır. Tekstilde armür ne demek diye merak edenler için bu, çok farklı ürünlerin yapımında kullanılan bir kumaş türüdür. Armürlü kumaş nedir diye araştıranlar, sürekli tekrarlanan desenlere sahip olan dayanıklı bir kumaş olduğunu bilmelidir. Bu ifade ile yeni karşılaşan kişiler, armürlü desen ne demek diye düşünebilir. Armür kumaş nasıldır? Nasıl anlaşılır?

Armürlü Ne Demektir?

Armür veya armürlü kumaş, adını onu örmek için özel olarak üretilmiş olan dokuma tezgahı parçasından alır. Bu parça sayesinde ince, sıkı ve tekrarlayan desenler oluşturmak için dokuma sırasında çözgü ve atkı ipliklerinin sayısı arttırılır veya azaltılır. Sonuç olarak ortaya çok güzel petek görünümlü ve ince dokulu kumaşlar çıkar.

Armür, 1840'lı yıllardan beri kullanılan oldukça ipeksi ve yumuşak olması ile bilinen bir kumaştır. Desenlerinin aynı olması dolayısıyla diğerlerinden rahatlıkla ayırt edilebilir. Kullanılan ip nedeniyle, ışığı iyi yansıtan ve görsel olarak göze hoş görünen bir yapıya sahiptir. Dayanıklı ve uzun ömürlü bi yapısı vardır. Sadece giyim (özellikle gömlek) ürünlerinde değil, mobilya, döşeme, perde, ve yatak örtüsü yapımında da yararlanılır.

Armürlü Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Jakarlı kumaş ile oldukça benzer özelliklere sahip olan armürlü kumaş, özel dokuması ve aynı desenleri ile dikkat çeker. Her dokuma kumaşında üretilmesi mümkün olan armürü yapmak için "armür" adı verilen özel bir parçaya ihtiyaç vardır. "Dobby" tezgahında üretilen armürlü kumaş sürekli olarak jakar ile karıştırılsa bile desenleri ona nazaran çok daha sade ve anlaşılırdır. Genel olarak basit geometrik şekiller işlenir ve üretim maliyeti çok düşüktür. Çözgü ve atkı iplikleri çoğunlukla değişik renklerdedir, ayrıca bu ipler parlak olmaları ile dikkat çeker.