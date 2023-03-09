Aslan Burcu Hangi Ay? Aslan Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Aslan burcu hangi ay diye araştırılıyor. Aslan burcu tarihi her yılın temmuz ve ağustos aylarına denk gelir. Aslan burcu hangi ayda doğmuştur ve aslan burcu ne zaman doğar soruları kullanıcıların sıklıkla merak ettiği sorulardır. Aslan burcu ayı temmuz ya da ağustos olabilmektedir dolayısıyla aslan hangi ay diye merak ediyorsanız cevabı budur.

Aslan Burcunun Genel Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu tarihi 23 Temmuz-22 Ağustos aralığında olduğundan grubu ateş grubudur ve yönetici gezegeni Güneş'tir. Uğurlu renkleri koyu sarı, kehribar, altın rengi ve turuncudur. Ayrıca uğurlu taşı sarı safirdir. Şanslı sayıları 1 ve 4 olan aslan burçlarının şanslı günü ise pazardır. Karşıt burcu ise kova olarak karşımıza çıkar. Genel olarak önder yapılarıyla dikkat çekerler ve düzenleyici bir yapıya sahiplerdir.

Aslan Burcunun Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu hangi ay sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Şimdi ise fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Aslan burcu kişilerinin boyları genel olarak uzun olup kemik irilikleriyle dikkat çekmektedirler. Genellikle açık renk saçlara sahiptirler ve beyaz tenlilerdir. Aslan burcu kadınları saçlarına çok önem verirler. Dış görünüşlerini önemseyen aslan burçları gittikleri yerlerde dikkat çekerler.

Aslan Burcunun Güçlü Yönleri ve Zayıf Yönleri Nelerdir?

Aslan burcu tarihi temmuz ile ağustos arasındadır. Bu tarihler arasında doğan aslan burçlarının lider ruhlu olmaları en bilinen güçlü yönleridir. Güçlü yapıları sayesinde zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmektedirler. Ayrıca oldukça cömerttiler. Sanat ve sporda başarılılardır.

Aslan burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Zayıf yönleri ise kibirli olmaları, gösteriş meraklısı olmaları ve kendilerini dünyanın merkezinde görmeleridir.

Aslan Burcunun İyi Özellikleri ve Kötü Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu bireyleri zekilikleriyle ünlüdür. Ayrıca iyi bir yönetici olması onların iyi özelliklerindendir. Çalışkanlıkları onların diğer iyi özelliklerindedir. Ayrıca aslan burcu hangi ayda doğmuştur sorusu merak konusu olmaktadır. Bu soruya cevabımız 23 Temmuz-22 Ağustos şeklindedir.

Aslan burçlarının kötü özelliklerinden en dikkat çeken şey kibirli olmalarıdır. Aslan burçları bencildir. Başka insanların ne istediklerini pek önemsememeleriyle bilinirler. Yönetmeyi çok severler ancak yönetilmeyi sevmezler.

Aslan Burcunun İyi Anlaştığı Burçlar Nelerdir?

Aslan burçları kendileri gibi ateş grubundan olan Yay ve Koç ile iyi anlaşmaktadır. Aslan burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Şimdi ise en az anlaşacağı burçları aktaralım. Aslan burçları boğa, akrep ve kova ile anlaşmakta güçlük çeker. Çünkü onlara göre kendilerini fazla beğenmiş ve ukala olarak gözükmektedir.

Aslan Burcu Kadınının Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu kadını oldukça iddialı ve ihtişamlıdır. Girdikleri ortamda en çok dikkat çeken kişinin kendileri olmasını isterler. Giyimlerine ve bakımlarına düşkünlerdir. Özellikle kıyafetleriyle ve aksesuarlarıyla dikkat çekmeyi severler. Saç bakımlarına çok dikkat ederler. Aslan kadınları özel ve iş hayatlarında başarı odaklılardır. Ayrıca özgürlüklerine düşkün olarak bilinseler de aşkı ararlar. Sevdiği kişiyi çok kıskanır ancak kendisinin kıskanılmasından hoşlanmaz. Sağlam adımlarla âşık olmayı seçerler.

Aslan Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?

Aslan burcu ne zaman doğar sorusu bireyler tarafından sıklıkla araştırılmakla birlikte aslan erkeklerinin özellikleri de bir o kadar araştırma konusudur. Aslan erkekleri cömert ve eğlenceli olmasıyla bilinir. Ayrıca lider olmalarıyla bilinen aslan erkeklerinin kendilerine güvenleri tamdır. Arkadaş ortamlarında sevilen bir karakterdir. Gür saçları en çok dikkat çeken özellikleri arasında yer alır. İyi niyetli insanlardır, insanların huzurlu olmalarını ister ve yeni şeyler keşfetmekten çok keyif alır. Gerçekten âşık olursa çok iyi bir âşık olarak sevgilisini mutlu eder. Ancak pek romantik değillerdir.