Assos Plajları ve Koyları - Assos’ta Denize Girilecek En Güzel Yerler, Gezilecek Koylar ve Plajlar

Assos, Çanakkale'nin önemli tarihiyle dikkat çeken yerlerinden birisidir. Assos koyları ise en az Assos'un tarihsel yapıları kadar dikkat çekmektedir. Bir antik kent olarak ziyaretçilerini beklemekte olan bu kent, Assos plajları ile de oldukça ünlüdür. Bugün bu yazımızda yaz sıcağında Assos'ta denize girilecek yerler listesini sizlerle paylaşacağız. Serin denizin ve sımsıcak kumların keyfini çıkarabileceğiniz Assos'un en güzel koyları ve Assos'ta gezilecek koylar için yazımızı okumaya devam edin.

Assos'ta Gezilecek Koylar

Kadırga Koyu'nda Zeytin Ağacı Bezeli Yollardan Geçerek Deniz Keyfini Yaşayın

Assos koyları listemizin birinci sırasında Kadırga Koyu yer alıyor. Assos'a 2 kilometre mesafede yer alan bu koy, kente yakın bir yerde konaklayıp denize girmek isteyenler için harika bir seçenektir. Zeytin ağaçlarıyla bezeli bir yoldan inerek bu koya ulaşmanız mümkündür. Ayrıca belirtelim bölgedeki ilk mavi bayrak statüsünü kazanan koy, Kadırga Koyu'dur.

Koruoba Koyu'nda Büyüleyici Manzarada Yüzün

Çakıllı ve kumlu bir denize sahip Kuruoba Koyu, Assos merkeze 7 kilometre mesafede, Midilli Adası manzaralı bir koy. Burası oldukça bakir bir koy olmasına karşın az da olsa konaklama olanakları yer alıyor. Kendinizi tek başınıza denize girebilecek bir noktada bulabileceğiniz bu koyda iki adet küçük koy bulunuyor. Manzarası ise büyüleyici.

Sokakağzı Koyu'nda Büyüleyici Bir Deneyim Yaşayın

Assos merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Koyunevi Köyü'ne bağlı Sokakağzı Koyu'nun kendisine özel bir büyüsü bulunuyor. Kumluk, geniş bir sahile ev sahipliği yapan bu koy Assos'un en güzel koyları arasında. Otelleri, pansiyonları ve kamping alanları açısından zengin olan bu koyda her tesiste şemsiye ve şezlong gibi olanaklar da bulunuyor.

Yeşil Liman Koyu'nda Tek Başınıza Olmanın Keyfini Çıkarın

Assos plajları arasında en az bilinen bu koy, tertemiz suyuyla gidenleri kendisine hayran bırakıyor. Babaköyü yolu üzerinde giderken 4 kilometre sonra soldaki sapaktan girdiğinizde Yeşil Liman Koyu'na gidebilirsiniz. Burada herhangi bir işletme olmadığını söylemekte fayda var.

Assos'un En Güzel Sahilleri

Akliman Sahili'nde Sığ Bir Deniz Deneyimi Yaşayın

Assos'ta denize girilecek yerler arasında Assos'a en uzak olan bu sahil, yaklaşık 27 kilometre mesafede yer alıyor. Denizi sığ, plajı kumlu olması sebebiyle daha çok çocuklu ailelerin uğradığını görebilmeniz mümkün. Çevresinde ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler de mevcut.