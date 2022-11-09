Aydın’ın Neyi Meşhur? Aydın’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Aydın'ın neyi meşhur ise, kısa bir Aydın seyahatinde bu güzelliklerin gözlenmesi tercih edilebilmekte. Buna bağlı olarak Aydın'ın nesi meşhur konusu, yolculukların evvelinden araştırılıyor. Bu güzide Ege kentinin doğası, kültürü ve tarihsel alanlarının yanı sıra, yemekleri de pek özeldir. Bu konu ise Aydın'ın meşhur yemekleri olarak bambaşka bir başlık altında dahi incelenebilir. Peki ya Aydın nesiyle meşhur ve Aydın'ın neyi meşhur?
Verimli toprakların bulunduğu coğrafya üstünde kurulmuş olan ve de Büyük Menderes Irmağı içinden faydalanmakta olan Aydın, Türkiye'de turizmin cenneti olarak da bilinen Ege Bölgesi şehirlerinden bir tanesidir. Antik dönemlerden bugüne kadar süregelmiş çeşitli kültürel ve tarihi yapıları sayesinde de misafirlere harika bir gezi süreci yaşatabilen Aydın, seyahat sever gezginlere oldukça faydalı bir ev sahipliği yapmaya uygun. Ege Denizi'ne kıyısı olmasından ötürü; insanlar Aydın'a hem kültürel hem de turizm amaçlı seyahat gerçekleştirebiliyor. Bu sayede ise Aydın'ın meşhur yemekleri, kültürel güzellikleri, hediyelik eşyaları, meşhur yiyecek, içecek ve tatlıları ilgi odağı oluyor. Aydın'ın en meşhur şeyleri ise genel olarak; zeytinyağı, incir, kestane, Ege yeşillikleri, zeytinyağlı ve sebzeli yemekleri ile üçetek, uladu örtü, şalvar ve çeki olarak bilinen hediyelik giysiler olmakta.
Güzel bir tatilin, gezinin ve yemek yemenin yanı sıra; Aydın seyahati dönüşünde bu ilden alınabilecek pek çok hediyelik eşya da bulunuyor. Genellikle Aydın'ın kültürel mirasını yansıtmakta olan bu hediyelik eşyalar ise, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görmekte. Aydın'ın meşhur hediyelikleri şu şekilde sıralanabilir;
Siyah gön pabuçlar
Uladu örtü
Kuşak
Çeki
Şalvar
Üçetek
Gömlek
Fes
Fermile – Fermene
Göğüslük - Önlük
Buzdolabı magnetleri
Aydın el işi ürünleri; cam ve seramik malzemeli ürünler
Kuşadası halıları
Karacasu'dan alınabilecek toprak ürünler
Aydın inciri ve zeytini
Aydın ili Ege Bölgesi içerisinde bulunduğu için yemek konusunda da oldukça çeşitlidir. Ege Bölgesi içerisinde bulunmasının yanı sıra, kültürel ve tarihsel geçmişinin çok köklü olmasından ötürü de Aydın mutfağı oldukça kalabalık olmaktadır. İşte Aydın'ın yöresel yemekleri ile içecek ve tatlıları;
Çine köftesi
Çingene pilavı
Kabak tatlısı
Tahinli pide
Turunç reçeli
Paşa böreği
Aydın güveci
Sini pidesi
Zeytinyağlı börülce
Keşkek
İmambayıldı
Pelvize tatlısı
Zerde
Yuvarlama
Etli enginar
Nohutlu kereviz
Ciğer sote
Sarmaşık ve kedirgen kavurma
Lokma
Aşure
Muhallebi
İrmik helvası
Ayran
Komposto
Şerbet