Ayıların Kaç Türü Vardır? Dünyadaki Ayı Türleri Nelerdir, Kaç Çeşidi ve Cinsi Var?

Dünyanın pek çok yerinde yaşayan, çeşitli özelliklere sahip ayı türlerine rastlamak mümkün. Peki, ayıların kaç türü vardır? Sizin için ayı türleri nelerdir sorusunun yanı sıra Türkiye'de kaç çeşit ayı var sorularının da yanıtlarını derinlemesine inceledik. Ayılar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve ayı cinsleri kaç tanedir sorusunu yanıtlamak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ayıların Kaç Türü Vardır?

Dünya üzerinde yaşayan 8 ayı türü bulunur. Avustralya ve Antarktika kıtaları haricinde dünyanın hemen hemen her yerinde ayılara rastlayabilirsiniz. İşte yaşamakta olan 8 ayı türü:

Boz Ayı: Popülasyonu en fazla olan ayı türü olarak bilinen boz ayılar, dünya üzerinde en büyük karasal etoburlar olarak kabul edilir. Malaya Ayısı: Asya kıtasını kapsayan birçok ülkenin tropikal ormanlarında yaşayan malaya ayılarının nüfusları, son yıllarda %30 oranında azalma göstermiştir. Bu nedenle Doğa Koruma Birliği tarafından hassas kategoride yer alırlar. H. M. Malayanus ve H. M. Euryspilus olarak iki alt türü bulunan bir ayı cinsidir. Kutup Ayısı: Harika yüzücüler olarak bilinen kutup ayıları, boz ayıların yakın akrabasıdır. Genellikle kutup dairesi çevresinde yaşayan kutup ayıları, yaşadıkları bölge içerisine uyum sağlamak için farklı özellikler geliştirmiştir. Gözlüklü Ayı: An ayısı ismiyle de bilinen gözlüklü ayı, Güney Amerika'da Tremarctinae ailesinin hayatta kalan son üyesi olarak yer alıyor. Kısa yüzlü ayı olarak tanımlanan gözlüklü ayıların, geri kalan 4 türünün nesli tükenmiştir. Tembel Ayı: Hindistan yarımadası üzerinde yaşayan bir ayı türü olan tembel ayılar, isimlerini yavaş hareket etmelerinden alır. Genellikle termitler, meyveler, böcekler, karıncalar gibi besinlerle beslenirler. Üstelik diğer ayılara göre daha güçsüz kaslara ve daha ince bir kürke sahiptirler. Amerikan Siyah Ayısı: Kuzey Amerika'ya özgü bir ayı türü olan Amerikan siyah ayısı, en küçük ve en yaygın ayı türü olarak bilinir. Ortalama ağırlıkları ise 90 ve 300 kg arasında değişiklik gösterir. Büyük Panda Ayısı: Çin'in güneyinde yaşayan ve oldukça popüler olan ayı türlerinden biri olarak bilinir büyük pandalar. Pandalar genellikle %99 oranında bambu ile besleniyor, bunun yanı sora diğer hayvanlarla da beslenmesini sürdürebiliyor. Asya Siyah Ayısı: Japonya, Çin, Kore, Tayvan, Hindistan ve Rusya'da yaşayan Asya siyah ayıları, görünüş olarak çok sevimliler.

Türkiye'de Kaç Çeşit Ayı Vardır?

Türkiye'de yaşamını devam ettiren tek bir ayı türü bulunuyor; boz ayılar. Boz ayılar Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaşar. Daha çok insanlardan uzak, ormanlık alanlarda yaşamını sürdürür. Türkiye'nin pek çok yerinde boz ayılara rastlayabilirsiniz.