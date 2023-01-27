Backlink Nedir? Backlink Ne Demektir, Ne İşe Yarar, Zararlı Mı, Nasıl Yapılır?

İnternet sitesinin görünürlüğünü artırmak ve bu yolla sitenin başarıya ulaşmasını sağlamak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi "backlink" yöntemidir. Backlink nedir sorusunun yanıtı kısa bir şekilde; bir internet sitesinin linkinin farklı bir internet sitesinde yayınlanması şeklindedir. Bu uygulamayı kendi sitesi üzerinde uygulamak ve backlink'ten faydalanmak isteyen bireyler; backlink nasıl yapılır, backlink ne işe yarar gibi soruların yanıtlarını doğru bir şekilde bilmelidirler.

Backlink Nedir?

Ortak iş yürütmek artık dijital dünyada da varlığını sürdüren bir olgu olarak karşımıza çıkar. Backlink ise web siteleri arasında yer alan bir iş ortaklığı sayılır. Temel olarak backlink; bir internet sitesinden başka bir internet sitesine verilmiş olan bağlantıdır. Başka bir tabir ile bir sitede başka bir sitenin linkinin yayınlanmasıdır. Bu yöntem sayesinde siteler birbirlerine referans olur. Kullanıcılar bağlantıda bulunan siteye yönlendirilir. Bağlantıyı almış olan site hem verilen linke tıklayan kişiler sayesinde yeni ziyaretçi kazanır hem de arama motoru algoritmalarında öne çıkar. Backlink yöntemi, bir çeşit referans trafik kaynağı da sayılır. Ücretli ve ücretsiz şeklinde alınabilen backlinkler mevcuttur.

Backlink Ne İşe Yarar?

Backlink edinmenin farklı yolları ve bu yolların farklı kazanımları bulunur. Doğru yol ile edinilen bağlantılar sayesinde web siteniz daha başarılı hale gelir. Öncelikle "google" botları, yeni siteler ve içerikleri keşfetmek için linkleri tarar. Bağlantıları alan siteler de botlar tarafından daha fazla ziyaret alır ve kısa bir zaman diliminde indekslenir.

Linkler, belirli anahtar kelimeler ile siteye eklenir ve site anahtar kelimenin arama sonuçlarında daha kolay yükselme şansı elde eder. Bu sayede site daha fazla ziyaretçi almış olur ve daha geniş kitlelere ulaşır. Yönlendirme bağlantısı almış olan markanın bilinirliği artar. Ayrıca kaliteli sitelerden bağlantı almak kullanıcı güvenini artırma konusunda oldukça etkilidir.

Backlink Çalışması Nasıl Yapılır?

Backlink almanın farklı yolları bulunur. Bu yollar şu şekildedir:

Başka bir siteden, siteniz için tanıtım yazısı almak.

Ufak, paravan internet siteleri kurup link vermek.

Önemli bloggerlerin metinlerinin altlarına yorum atmak.

Blog yazarlarından internet sitenizi açıklayan metinler yazmalarını istemek.

Ücretli şekilde backlink almak. (Kaliteli sitelerden abartıya kaçmadan alınan backlinkler oldukça faydalı olacaktır.)

Ancak en önemli ve yararlı backlink, sizin temasızınız olmadan başkasının beğenisi ile backlink yapılmasıdır. Kendi inisiyatifiniz ile backlink yapmak bazı sorunları beraberinde getirebilir. Bu sorunlardan bir tanesi ve en çok görüleni de spam olarak imgelenmektir