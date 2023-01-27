Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nedir? Google Bağlantınız Gizli Değil Hatası Çözümü Nedir, Neden Olur ve Nasıl Düzeltilir?

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Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nedir ve Nasıl Çözülür?

Bazen bir web sitesine erişmek için uğraşıldığında, "Bağlantınız Gizli Değil" gibi bir hatayla karşılaşılabilir. Bu hata, tarayıcının cihaz ve web sitesi arasında güvenli bir bağlantının kimliğini doğrulayamadığı durumlarda ortaya çıkar. "Bağlantınız Gizli Değil" hatası, "Güvenli Yuva Katmanı" anlamına gelen SSL güvenlik sertifikasındaki veya istemci tarafından oluşan sorunlardan kaynaklı olabilir. Ek olarak, wi-fi bağlantısındaki, tarayıcıdaki ve işletim sistemindeki problemler de bu hataya neden olabilir. Bu durum, ziyaretçiler kadar web sitesi sahipleri için de oldukça can sıkıcıdır. Bağlantı gizlilik hatasını düzeltmek için ise çeşitli çözümler ve sorun giderme yöntemleri bulunur.

Ziyaretçi bir web sitesinde bu sorun ile karşılaşırsa yapması gereken ilk iş, sayfayı yeniden yüklemektir. Bu çok basit ve genellikle işe yarar bir çözümdür.

Diğer yol ise kütüphane ve kafe gibi herkese açık olan wi-fi ağlarını kullanmaktan kaçınmaktır. Çünkü genel ağlar HTTP ile çalışır, ancak HTTPS daha güvenlidir. HTTP'de ise bilgiler şifrelenmez ve bu kişisel verileri çalmaya çalışan internet korsanları için bir fırsat oluşturur.

Bilgisayarın işletim sisteminin tarih ve saati doğru olmalıdır. Aksi halde böyle bir sorun patlak verebilir. Çünkü, SSL sertifikası tarayıcı tarafından doğrulanırken bilgisayarın tarih ve saat ayarlarını dikkate alır. Yanlış olması ise SSL sertifikasının geçersiz kabul edilmesine neden olur.

Antivirüs programları, SSL sertifikalarının doğrulanmasına ve bağlantı problemi yaşanmasına neden olabilir. Bundan dolayı, bu programların SSL tarama özelliği devre dışı bırakılmalıdır.

Tarama verilerini temizlemek, bu hatanın düzeltilmesinde etkili olabilir. Önbellekte depolanan tüm dosyalar, bilgiler ve şifreler silindiğinde "Bağlantınız Gizli Değil" hatası ortadan kalkabilir.

Gizli modu açmak sorunu büyük ölçüde önler. Çünkü bu mod açık iken, kullanılan tarayıcının herhangi bir veri toplaması söz konusu değildir ve bundan dolayı önbellekteki verilerin temizlenmesine gerek yoktur.

VPN programları, web güvenliğini ve gizliliği artıran bir internet sunucusu sayesinde yeniden yönlendirir. Bunlar, koruma amaçlı olarak bazı SSL sertifikalarını doğrulamayabilir.

Telefonda Bağlantınız Gizli Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Aynı problem ile telefonda karşılaşılıyor ise izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Google Chrome tarama verileri önbellekten temizlenmelidir.

Tarih ve saat kontrol edilmelidir. Yanlış ise "Ayarlar"dan "Sistem"e gidilmeli ve "Saat ve Tarih" bulunarak yeniden ayarlanmalıdır.

İnternet ayarlarından pasif sertifikalar aktif edilmelidir.

Ağ ayarları sıfırlanmalı ve Chrome güncellemeleri kaldırılmalıdır.