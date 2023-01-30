Bal Arısının Kaç Gözü Vardır? Arıların Kaç Tane Gözü ve Ayağı Var?

Hayvanlar aleminin zar kanatlılar takımına ait olan arılar, anatomileri incelendiği zaman insanı şaşkınlık içerisinde bırakacak özelliklere sahiptir. Bu anatomik özelliklerden bir tanesi ise arıların gözlerinin sayısıdır. Arıların göz sayılarını duyan bireyler genellikle bu duruma inanmadıkları için internet üzerinden kendilerini doğrulamak isterler ve "bal arısının kaç gözü vardır, eşek arılarının kaç gözü vardır, arıların kaç tane gözü ve ayağı var?" gibi soruların yanıtını ararlar.

Bal Arısının Kaç Gözü Vardır?

Bal arılarının anatomisi incelendiğinde, insanlardan oldukça farklı olarak pek çok organı ve organ sayısı bulunur. Arıların dış yapısı incelendiğinde 3 kısım bulunur. Bunlar baş, göğüs ve karındır. Arılar; başları üzerinde antenleri, gözleri ve ağızları bulunur. Bal arılarının gözleri; başın üst kısmında 3 adet nokta göz bulunur. Bu nokta gözler arıların yakından görmesini sağlar. Bir de başın yan kısımlarında petek gözü adı verilen, altıgenlerden oluşan işçi arılarında 5000 tane, erkek arılarda 7000 tane olan gözler bulunur. Bu gözler ile arılar çok uzakta olan cisimler 60 kez büyütülmüş şekilde görürler

Arıların Kaç Tane Gözü ve Ayağı Var?

Arılar büyük 2 göze sahipler gibi görünseler de toplam 5 gözleri bulunur. Büyük 2 gözün arasında bulunan ve ışık yoğunluğunu düzenlemelerine yardım eden 3 gözleri da bulunmaktadır. Ancak bal arılarında durum farklıdır.

Arıların göğsü 3 parçadan oluşur, bu üç parça; ön, orta ve göğüs olarak adlandırılır. Arılar bu 3 parçanın her birinde 1 çift olacak şekilde 6 ayaklıdır. Önce bulunan ayaklarını dilini ve antenlerini temizlemek, orta ayaklarını yerden destek olmak, arka ayaklarını ise propolisleri depolamak için kullanırlar.