Balıkesir’in Neyi Meşhur? Balıkesir’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Balıkesir'in neyi meşhur konusu hediyelikleri, yöresel yemekleri ile netlik kazanmaktadır. Tatil köyü, tatil kasabası imajı oluşturan Balıkesir'in nesi meşhur olduğu aynı zamanda tatlıları, içecekleri ve yiyecekleri ile de ön plana çıkmaktadır. Kültür ve turizm cenneti olan Balıkesir her alanda kendinden söz ettiren bir il olmuştur. Özellikle Balıkesir'in yöresel ürünleri çeşitliliği ve gezilecek yerlerin çokluğu gitmek isteyen bir kişiyi cezbedecek niteliktedir.

Balıkesir'in Neyi Meşhur?

Balıkesir ülkemizin Marmara bölgesinde yer alan bir ildir. Bandırma, Edremit, Burhaniye gibi ilçeleriyle dikkat çeken Balıkesir'e gitmek isteyen bir kişi elbette hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri ve yiyecekleri ile ilgili bilgi öğrenmek isteyecektir. Çünkü gidilen bir yerin meşhur şeylerini yemek içmek veya meşhur yerlerini gezmek önemlidir. Bu bakış açısından hareketle Balıkesir'in meşhur yiyecekleri, yöresel ürünleri, gezilecek yerler ve hediyelikleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Balıkesir'in Yöresel Ürünleri

Balıkesir'in yöresel ürün listesi oldukça kalabalıktır. Yöresel ürünleri listesinde karşımıza 27 farklı lezzet çıkmaktadır. Bahsedilen yöresel ürünler hem tatlılardan hem de yemeklerden oluşmaktadır. Bunlar: Sura, peynirli patlıcan, Bigadiç güveci, düğün çorbası, Susurluk ayranı, Edremit köftesi, tirit, keşkek, Balıkesir mantısı, börülce ekşilemesi, şevketi bostan, kabak çiçeği dolması, Ayvalık tostu, saçaklı mantı, rabisa, ada köfte, karanfilli ekmek, mafiş tatlısı, kadayıf dolması, zerde, höşmerim, sakızlı dondurma, keşküllü Kemelpaşa, Balıkesir kaymaklısı, karadut şurubu, koruk suyu ve macaron çayıdır. Yöresel ürünlerin tatlı kategorilerine Bigadiç helvası, damla sakızlı lorlu kurabiye, kadayıf dolması ve muhallebili Kemalpaşa tatlısı da eklenebilir.

Balıkesir'in Meşhur Hediyelikleri

Balıkesir'in meşhur hediyeliklerinde höşmerim tatlısı sıkça tercih edilmektedir. Her bölgenin kendine özel magnetleri yine Balıkesir ilinde de hediye olarak alınmaktadır. Bunun yanı sıra zeytin ve zeytinyağı, iğne oyası, Balıkesir balı, zeytin şekeri, Balıkesir kolonyası da hediyelik eşya listesindedir.

Balıkesir'in Meşhur Gezilecek Yerleri

Balıkesir'in direkt olarak sırasıyla gezilecek bazı yerleri şu şekildedir: Balıkesir Saat Kulesi, Yedi Şehitler Anıtı, İlk Kurşun Tepesi, Manastır, Bandırma Arkeoloji Müzesi, Gönen Mozaik ve Açık Hava Müzesi, Kuvayi Milliye Müzesi, Taksiyarhis Anıt Müzesi, Saraylar Açık Hava Müzesi, Hisaralan Kaplıcası, Susurluk Kaplıcaları, Altınova Plajı, Bedavut Plajı, Duba Plajı, Çataltepe Plajı, Çuğra Plajı, Akçay Altınkum Plajı, Avşa Altınkum Plajı, Ören Halk Plajı, Cennet Tepesi, Aşıklar Tepesi, Atatürk Kayalıkları, Altınova İskelesidir.