Banka Kartına Taksit Olur Mu? Alışveriş Sırasında Banka Kartına Taksit Yapılır Mı?

Bankalar sayesinde günümüzde neredeyse tüm maddi işlerimizi kontrol edebiliyor ve yürütebiliyoruz. Bankalardan aldığımız iki tip kart vardır. Bunlar kredi kartları ve banka kartlarıdır. Banka kartına taksit olur mu, dediğimizde taksit seçeneği olup olmadığını öğreniriz. Alışveriş yaparken en çok merak edilenlerden biri taksit seçenekleridir. Alışveriş sırasında banka kartına taksit yapılır mı, sorusuna taksit seçeneklerinin banka kartlarına değil kredi kartlarına özgü bir özellik olduğu yanıtını veririz.

Banka Kartına Taksit Olur Mu?

Bankacılık işlemlerinin yapıldığı yapı, yerlere banka adı verilir. Faiz karşılığı para alıp veren, kredi, ıskonto, kambiyo işlemleri yapan, değerli eşya saklamaya yarayacak kasa kiralayan, ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında türlü etkinliklerde bulunabilen kuruluştur. Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gereken bölümlerinden her birine taksit denir. Bankaların birçok taksit seçeneği vardır. Fakat bu taksit seçenekleri banka kartlarına uygulanmamaktadır.

Alışveriş Sırasında Banka Kartına Taksit Yapılır Mı?

Kredi kartları ile banka kartları arasında görünüm itibarıyla büyük farklar bulunmaz. Hatta genellikle de aynı tasarıma sahip ve aynı büyüklüktedirler. Banka kartları, hesabınızda bulunan veya avans hesap gibi finansal uygulamalarda yer alan bakiyenizi kullanmanızı sağlar. Kredi kartları ise belirli bir periyotta hesabınızda bulunmayan parayı borç olarak alıp kullanmanızı sağlar. Periyodun bitiminde de size belirli bir takvim içerisinde geri ödeme tarihleri sunar. Kısacası kredi kartı ile bankadan borç alarak, banka kartı ile de hesabınızda var olan parayla ödeme yapmış olursunuz.

Bu iki kartın özellikleri arasındaki en belirgin fark taksit seçeneğidir. Kredi kartlarının birçok taksit seçeneği bulunsa da banka kartlarının taksit seçeneği maalesef ki yoktur. Bankalar yeni çıkan reklamlarında banka kartlarına taksit seçeneğini açıklasalar da henüz bununla ilgili bir eylemleri yoktur.