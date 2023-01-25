Bankacılık Ve Sigortacılık Ne İş Yapar? Bankacılık Ve Sigortacılık Mezunu Ne Yapar, Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Üniversiteye hazırlanan bireyler okuyacakları bölümü seçerken dikkat ettikleri hususların başında, istedikleri bölümün iş olanakları gelmektedir. Bankacılık ve sigortacılık iş imkanları neler sorusu tam da bu noktada gündeme gelmekte, gençler bankacılık ve sigortacılık mezunu nelerde çalışır sorusunun yanıtlarını araştırmaktadır. Peki, bankacılık ve sigortacılık mezunu ne iş yapar? Bu sualin yanıtlarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Bankacılık Ve Sigortacılık Ne İş Yapar?

Bankacılık ve sigortacılık bölümü ön lisans ve lisans programları ile pek çok üniversitede bulunan bölümlerden birisidir. Bölüm, bankalarda ve sigorta acentelerinde çalışmak üzere donanımlı, alanında uzman bireyler yetiştirir. Bankacılık ve sigortacılık bölümü banka, finans, muhasebe ve maliye, sigorta acenteleri alanlarında yönetici, memur, vezne memurluğu gibi işler yaparlar. Bankacılık ve sigortacılık, hem kamuda hem de özek sektörde çalışmak üzere para yönetimi, finans, borsa ve sigortacılık pozisyonlarında kariyer hedefleyen bireylerin tercih ettiği üniversite bölümlerinden birisidir.

Bankacılık Ve Sigortacılık Mezunları Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

Para ve muhasebe işlemleri hemen her iş alanında mevcut olduğu için, bankacılık ve sigortacılık mezunları birçok alana iş olanaklarına sahiptirler. Kamusal alanda çalışmak isteyen bankacılık ve sigortacılık mezunları kamu bankalarında, vergi dairelerinde, merkez bankasında, kurumsal sigorta acentelerinde hazine müsteşarlığında, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumlarında çeşitli pozisyonlarda iş imkanına sahiptirler.

Özel sektörde çalışmayı tercih eden bankacılık ve sigortacılık mezunları ise sigorta şirketleri, finans ve borsa danışmanlığı firmaları, çeşitli iş yerlerinde muhasebe birimleri, eksperlik şirketleri, özel banka şube ve genel müdürlüklerinde vezne görevlisi, danışman, yönetici gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca diğer bütün üniversite bölümlerinde olduğu gibi bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademisyen yani öğretim üyelisi de olabilirler.