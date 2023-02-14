Baobab Nedir? Baobab Ağacı Nerede Yetişir, Meyvesi ve Tozu Ne İşe Yarar?

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Baobab Nedir?

Baobab ağacı, malvaceae familyasına mensup olan bir ağaçtır. Söz konusu ağacın 8 farklı türü vardır. Ağacın yetiştiği bölgeler genellikle Afrika ve Asya topraklarındadır. Binlerce yıl yaşayabilme özelliğine sahip olan ağaçlar 18 metreye kadar uzar. Kimi bölgelerde ağacın boyunun 30 metreyi bulduğu da söylenebilir. Yapraklarını döken bir ağaç türü olan baobab ağacının gövdesi kağıt yapımına çok uygundur.

Baobab Ağacı Nerede Yetişir ve Kaç Yıl Yaşar?

Baobab ağacı, yaşam ömrüyle de dikkat çeken bir ağaçtır. Son derece büyük bir gövdeye sahip olan bu ağaç 3 bin yıla kadar yaşayabilir. Aşağı doğru sarkan dalları bulunan bu ağaç neredeyse tüm yılı yapraksız geçirebilir. Portakal büyüklüğünde ağacın meyveleri vardır. Bu meyveye maymun ekmeği denir.

Baobab ağacının gövdesi 50 metreyi bulabilir. Bu sayede ağaç, gövdesinde bol miktarda su tutar. Ağacın uzun yaşamasının sırrı da buradan kaynaklıdır. Ağacın yapraklarında adasonina adı verilen bir madde bulunur. Bu madde yüksek ateş hastalıklarının tedavisinde kullanılır.