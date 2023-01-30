Barfiks Nasıl Çekilir? Günde Kaç Barfiks Çekilmeli, En Kolay Nasıl Yapılır?

Sırt kaslarının güçlenmesine yardımcı olduğu için çok sayıda insan barfiks nasıl çekilir diye sorar. Yeni başlayanlar ve bu hareketi tekrarlamakta güçlük çekenler için barfiks nasıl rahat çekilir sorusunun cevabı merak uyandırıcıdır. Spor ile yeni ilgilenmeye başlayanlar, günde kaç barfiks çekilmeli diye düşünebilir. Spor salonunda değil de ev veya ofiste yapmayı planlayanlar evde barfiks nasıl çekilir merak eder. Doğru barfiks nasıl çekilir?

Barfiks Nasıl Çekilir?

Barfiks çekmeden önce biraz ısınmak için birtakım kardiyo hareketlerinin yapılması gerekir. Kollar yukarıya doğru kaldırılır ve tüm avuç içleri ile demir çubuk kavranır. Demire asılı kalmak için bir sıçrama hareketi yapılır. Böylece, sırt, kol ve karın kasları sıkılır ve çalışmaya başlar. Baş ve çene ise dümdüz olacak şekilde konumlanır. Sürekli tekrar edilen hareketlerde, ağırlıklı olarak sırt kaslarından güç alınır. Gövde kısmı düz bir şekilde tutulurken, dirseklerin ise fazla hareket ettirilmemesi gerekir. Çene, barfiks demirinin üzerine çıkacak biçimde aynı hareket devamlı tekrar edilir. Bu sırada nefes alıp vermek ve arada mola vermek performansı iyileştiren bir etkendir.

Barfiks, sırt, omuz ve karınkaslarının gelişimi için "temel" sayılabilecek bir egzersizdir. Düzenli olarak bu hareketleri yapmak, geniş omuzlara, sıkı sırt, kol ve karın kaslarına sahip olmayı sağlar. Bu yüzden, vücut geliştirme programına mutlaka dahil edilmesi gerekir. Evde barfiks yapmak için bazı spor ekipmanlarına ihtiyaç vardır. Çünkü, herhangi bir kaza yaşanmaması için dayanıklı bir araç olmalıdır. Bunun için öncelikle bir barfiks aleti veya barfiks demiri satın alınmalıdır. Düzenli olarak her gün en az 10-15 barfiks çekmek kasların gelişimi için yararlıdır.

Barfiksin Faydaları Nelerdir?

Her gün veya sıkça yapılan barfiks hareketinin, insan vücudu üzerinde birtakım yararları vardır. Bunlar, barfikse başlamak için iyi bir neden olabilir. Faydaları ise şu şekildedir:

Sırt, karın ve kol kaslarını güçlendirir ve duruş bozukluğunu önlemeye yardımcı olur.

Bilek kaslarını kuvvetlendirir.

Vücut dengesini sağlar.

Kasların doğal bir biçimde gelişmesini destekler.

Güçlü bir bedene sahip olmaya yardımcıdır.

Core bölgesini güçlendirir.