Barista ne demek özellikle yaşı büyük bireylerin sorduğu bir sorudur. Gençler genel olarak kahve içilen mekanlarda ve zincir kafelerde vakit geçirdikleri için bu kavrama daha aşinadırlar. Fakat ebeveynler ve yaşı büyük olanlar barista nedir, ne işe yapar diye merak etmektedirler. Biz de bu soruların cevabını sizler için derledik.

Barista Ne Demek? Barista Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur?

Kahve satılan yerlerde profesyonel ekipmanlar ile kahve ve içecek hazırlayan kişilere barista denir. Baristalar özellikle son zamanlarda kahve sunumuna oldukça dikkat etmektedirler. Kahve üzerine süt köpüğü ile çeşitli şekiller yapmak müşteriyi de memnun etmektedir.

Barista Nedir?: Barista kelimesi İtalyanca'da barmen anlamına gelir. Lüks yerlerde ve kahve satılan dükkanlarda profesyonel şekilde kahve hazırlayan kişilere barista denilmektedir. Özellikle espresso temelli pek çok kahveyi baristalar hazırlar.

Barista Ne İş Yapar?: Baristalar mekanda kahve standlarının arkasında duru ve gelen siparişleri istek üzerine uygun şekilde hazırlar ve müşteriye teslim eder. Baristaların kullandıkları kahve makinelerine hakim olmaları gerekir. Makineler göründüğünden daha karmaşık olabilir bu nedenle işleri iyi organize etmeli ve makineyi çok iyi kullanmalıdır. Baristalar kahve çeşitleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Müşterinin talebine uygun kahve türü önerebilmelidir. Farklı türde filtre kahve demleme ekipmanlarına ve yöntemlerine hakim olmalıdırlar.

Barista Nasıl Olunur?: Genellikler baristalar için resmi bir eğitim şartı aranmaz. Barista olmak isteyenler eğitim kurslarına katılarak iş becerisi kazanabilir. Fakat genellikle baristalık uzun süreli çalışanlar tarafından iş başında öğretilir. Barista eğitimlerinde süt ile yapılan ve adına 'latte art' denilen bir sanat da gösterilir.