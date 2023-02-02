Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri Belin Sol Arka Tarafında Ağrı Nedenleri - Belin Sol ve Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur, Neyin Belirtisidir?
Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:39 Son Güncelleme: 2.2.2023 10:40

Belin Sol Arka Tarafında Ağrı Nedenleri - Belin Sol ve Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur, Neyin Belirtisidir?

Günümüzde bel ağrısı pek çok insanın mustarip olduğu sorunlar arasında yer alıyor. Belin belirli bölgelerinde ağrı oluşması nedeniyle pek çok insan belin sol arka tarafında ağrı nedenleri ya da belin sağ tarafında ağrı neden olur gibi soruları soruyor. Biz de sizin için bu yazımızda belin sol tarafında ağrı neden olur ve belin sol arka tarafında hangi organ var gibi soruların yanıtlarını derledik. Aklınızdaki soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Belin Sol Arka Tarafında Ağrı Nedenleri - Belin Sol ve Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur, Neyin Belirtisidir?

Bel ağrılarının sebebi insandan insana farklılık gösterebilir. Pek çok durum bel ağrısının oluşmasına neden olur. Peki, belin sol arka tarafında ağrı nedenleri nelerdir? Eğer siz de belin sağ tarafında ağrı neden olur ya da belin sol arka tarafında ağrı neden olur diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında bu soruların ve belin sol arka tarafında hangi organ var sorunun yanıtları sizi bekliyor.

Belin Sol Tarafında Ağrı Neden Olur?

Özellikle belin sol arka tarafında bel ağrısı durumuna sıklıkla rastlanıyor. Böylesi bir durumda ağrının çeşitli nedenleri olabilir. Ağrının kaynağı tespit edildiğinde faydalı bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Bunun için uzman bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Belin sol tarafında ağrıya neden olabilecek ağrı nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Çeşitli böbrek rahatsızlıkları

  • Ani hareket
  • Çeşitli kadın hastalıkları
  • Bel fıtığı ve kireçlenme durumu
  • Ters hareketler yapmak
  • Yanlış oturuş ve yanlış yatış şekilleri

Belin sol arka tarafında pankreas, mide ve böbrek gibi organlar yer alır. Bu nedenle organlarla ilgili problemler de olabilir. Doğru kaynağı bularak sağlıklı bir tedavi süreciyle hızla ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bunun için uzman bir doktora giderek sorunun kaynağını bulabilirsiniz.

Belin Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur?

Bel ağrısı sağ tarafta oluyorsa bu durumun farklı nedenleri olabilir. Eğer belinizin sağ tarafında bir ağrı varsa sebebi aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Böbrek taşları

  • İdrar yolu hastalıkları
  • Böbrek büyümesi
  • Böbrek apsesi

Böbrek belin her iki tarafında da yer aldığı için iki tarafta da ağrı yapabilir. Burada önemli olan hangi böbrekte sorun olduğudur. Daha detaylı bilgi almak ve tedavi sürecine başlamak için uzman bir doktora görünebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belin Sol Arka Tarafında Ağrı Nedenleri - Belin Sol ve Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur, Neyin Belirtisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA