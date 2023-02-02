Belin Sol Arka Tarafında Ağrı Nedenleri - Belin Sol ve Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur, Neyin Belirtisidir?

Bel ağrılarının sebebi insandan insana farklılık gösterebilir. Pek çok durum bel ağrısının oluşmasına neden olur. Peki, belin sol arka tarafında ağrı nedenleri nelerdir? Eğer siz de belin sağ tarafında ağrı neden olur ya da belin sol arka tarafında ağrı neden olur diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında bu soruların ve belin sol arka tarafında hangi organ var sorunun yanıtları sizi bekliyor.

Belin Sol Tarafında Ağrı Neden Olur?

Özellikle belin sol arka tarafında bel ağrısı durumuna sıklıkla rastlanıyor. Böylesi bir durumda ağrının çeşitli nedenleri olabilir. Ağrının kaynağı tespit edildiğinde faydalı bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Bunun için uzman bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Belin sol tarafında ağrıya neden olabilecek ağrı nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

Çeşitli böbrek rahatsızlıkları

Ani hareket

Çeşitli kadın hastalıkları

Bel fıtığı ve kireçlenme durumu

Ters hareketler yapmak

Yanlış oturuş ve yanlış yatış şekilleri

Belin sol arka tarafında pankreas, mide ve böbrek gibi organlar yer alır. Bu nedenle organlarla ilgili problemler de olabilir. Doğru kaynağı bularak sağlıklı bir tedavi süreciyle hızla ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bunun için uzman bir doktora giderek sorunun kaynağını bulabilirsiniz.

Belin Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur?

Bel ağrısı sağ tarafta oluyorsa bu durumun farklı nedenleri olabilir. Eğer belinizin sağ tarafında bir ağrı varsa sebebi aşağıdakilerden biri olabilir:

Böbrek taşları

İdrar yolu hastalıkları

Böbrek büyümesi

Böbrek apsesi

Böbrek belin her iki tarafında da yer aldığı için iki tarafta da ağrı yapabilir. Burada önemli olan hangi böbrekte sorun olduğudur. Daha detaylı bilgi almak ve tedavi sürecine başlamak için uzman bir doktora görünebilirsiniz.