Bendir Nedir? Bendir Hangi Ağaçtan Üretilir, Çalan Kişiye Ne Denir ve Özellikleri Neler?

Bendir nedir sorusunu araştırmak için ilk etapta TDK sözlüklerinden yararlanabilirsiniz. Söz konusu müzik aletinin özellikleri neler sorusu için de küçük bir araştırma yapmanız gerekebilir. Bendir çalan kişiye ne denir sorusu da herkes tarafından merak edilir. Bendir ne derisinden yapılır ve hangi ağaçtan üretilir? Bahse konu müzik aleti, diğer müzik aletlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Erbane ve bendir farkı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bendir Nedir?

Müzik aletleri ile ilgili araştırma yaptığınızda, adını saha önceden duymadığınız çok sayıda müzik aleti karşınıza çıkacaktır. Bendir, 40-60 cm genişliğinde, bir kasnak üzerine özel bir deri gerilerek oluşturulan bir çalgı türüdür. Bendir direkt olarak el ile temas halinde çalınır. Bu saz esasında bir ritim sazıdır. Sağ ve sol elle çalınabilen bu çalgıya mazhar ismi de verilir.

Bendir esasında Cezayir ve Fas yörelerine ait olan bir çalgıdır. Zaman içerisinde Türk Tasavvuf Musikisinde de bu çalgı kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra bendirin çok daha yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bendirin iç tarafından rezonans sağlamak adına gergin ipler de vardır. Bu çalgı Ortaçağ Avrupa'sında tymbre adıyla da kullanılmıştır.

Bendir Çalan Kişiye Ne Denir?

Bendir çalan kişiye bendirzen denir. Bendir, def olarak bilinen vurmalı çalgıya benzer bir çalgıdır. İki çalgı birbirine o kadar benzer ki görenler bunların aynı saz olduğunu düşünür. Bendirin tek tarafında deri örtüsü varken defin iki tarafında da deri örtüsü bulunur.