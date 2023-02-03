Benjamin Franklin Kimdir? Benjamin Franklin Neyi İcat Etti, Buluşları ve Çalışmaları Neler?

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Benjamin Franklin Kimdir?

Diplomat, bilim adamı, yazar, yayımcı, mucit, siyasetçi ve basımcı olarak karşımıza çıkan Benjamin Franklin çok farklı alanlarda dünyaya karşı önemli katkılarıyla tanınır. Aynı zamanda 100 dolarlık banknotların üzerinde resmi vardır ve Amerika Birleşik Devletlerinin Kurucu Babalarından bir tanesi olduğu için ABD tarihinde saygın bir yeri vardır.

Benjamin Franklin İngiliz kökenli ve 17 çocuklu bir ailenin 10. oğlu olarak Massachusetts'in Boston kentinde dünyaya geldi. Dönemin şartlarından dolayı sadece on yaşına kadar eğitim almıştı. Fakat okumaya, öğrenmeye istekli ve meraklı bir çocuktu.

Franklin 12 yaşına gelince matbaacı olan abisinin yanına çırak olarak çalışmaya başladı. 17 yaşına gelince önce Philadelphia'ya, daha sonra da İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Buralarda matbaaya olan yeteneğini iyice ilerledi. Daha sonra 1726 yılında Philadelphia'ya döndü ve burada bir matbaa açtı. Burada hükümet broşürleri, kitaplar ve para basıyordu. Sonraki yıllarda çıkardığı yerel gazete Pennsylvania Gazette ve bu gazetede yayınladığı köşesi yazısı ile para ile beraber başarı da kazandı. Bu köşe sayesinde İngilizceye pek çok yeni kelimeyi kazandırdı. 1850 yılına kadar kıtanın en büyüğü olacak bir kütüphane kurdu. İlk itfaiye şirketinin, ilk polis devriyesinin, ilk şehir hastanesinin, ilk sokak aydınlatma sisteminin ve daha sonra Pennsylvania Üniversitesi olacak ilk eğitim kurumu Philadelphia Akademisi'nin temellerini attı.

1737 yılında İngilizler tarafından Philadelphia posta müdürü olarak atandı. 1774 yılında sömürge karşıtlarına duyduğu sempati nedeniyle işten çıkarılana kadar posta sistemi ile ilgili pek çok yeniliğe imza attı. Bu başarısı nedeniyle Amerika Birleşik Devleti kurulduktan sonra devletin ilk genel posta müdürü olmuş ve ilk basılan pullara fotoğrafı koyulmuştur.

1754 yılında New York'ta toplanan kolonyal temsilciler toplantısına Pennsylvania Meclisi temsilcisi olarak katılan Benjamin Franklin, burada ilk kez ulusal bir kongre toplanması fikrini ortaya atmış ancak bu öneri reddedilmiştir.

O dönem İngilizler, kolonide bir Pul Yasası çıkardılar. Bu yasa ile halka büyük bir vergi yükü bindiği için, halk yasaya karşı çıktı. Yasa daha sonra kaldırılmış bile olsa halkın İngilizlere karşı olan öfkesi kabarmıştı. Kısa sürede bu öfke silahlı ayaklanmaya dönüştü ve 1775 yılında, 1783 yılına kadar sürecek Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.

Çatışmalar sürdüğü sırada 1776 yılında 13 koloni bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık Bildirgesi olan adlandırılan bu ilanı hazırlayan ve bugün Kurucu Babalardan biri Benjamin Franklin'di. Franklin, bu süreçte Fransa'dan yardım istemiş ve onların desteğiyle bağımsızlık mücadelesi hız kazanmıştı. 1776 yılında bağımsızlık savaşının kazanılmasından sonra Benjamin Franklin bir süre Fransa'ya gitmiş ve 1783 Paris Antlaşması'nın hazırlanmasına katkı sağlamıştır.

Franklin, 1785 yılında Fransa'dan ayrıldı ve artık özgür bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Artık ülkesine ve dünyaya karşı görevini yaptığını düşünen Benjamin Franklin, 17 Nisan 1790 tarihinde 84 yaşında Pennsylvania'da hayatını kaybetti. Cenaze törenine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Vasiyetinde mirasının büyük bir bölümünü ticaret okulu kurulması, bilim müzesi açılması, burs verilmesi ve diğer projelerin finanse edilmesi amacıyla Boston ve Philadelphia'ya bıraktı. Bugün bile hala ülkedeki pek çok kuruma adı verilmektedir.

Benjamin Franklin Buluşları

Franklin için sadece bilime katkı sağladı diyemeyiz, o tam bir bilim insanıydı. İşleri büyütüp de emekli olduğu zaman kendini tam anlamıyla bilime adamış ve bugün bile kullanmakta olduğumuz pek çok terimi ve icadı ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra Benjamin Franklin icatlarının hiç birisini telif altına aldırmamıştır. "...başkalarının icatlarından yararlandığımız gibi başkalarının da bizim icatlarımızından yararlanmasından memnun olmalıyız, ve bunu ücretsiz ve bonkörce yapmalıyız.." diyecek kadar icatlarını halkın kullanımına açık tutmuştur. Bu büyük dahinin akılda kalan icatlarının bir kısmı şöyle sıralanabilir;

- Bifokal (Çift odaklı gözlük)

- Elektriksel Deneyler

- Paratoner

-Soba

- Gulf-Stream Akıntısının Keşfi

- Yüzme Paletleri

- Cam Armonikası

-Odotmetre (Kilometre Sayacı)

- Uzun Kol