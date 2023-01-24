Beyazıt Camii Nerede? Yol Tarifi İle Beyazıt Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Beyazıt Camii nerede, gezip görmek isteyenler ve burada namaz kılmak isteyenler için önemlidir. İstanbul'da olan Beyazıt Camii hangi ilçede ve Beyazıt Camiine nasıl gidilir tarihi yer meraklıları da sormaktadır. Osmanlı Devleti'nin klasik mimari dönemine ait olan Beyazıt Camii'nin özellikleri birden fazladır. Beyazıt semtine dağınık olarak inşa edilen bir külliyenin parçası olan Beyazıt Camii'ni kim yapmıştır bilinmemektedir. Bu caminin en önemli özelliklerinden biri, orijinalliğini koruyan en eski camii olmasıdır.

Beyazıt Camii Nerede?

Beyazıt Camii, İstanbul Beyazıt semtinde bulunan ve Sultan II. Beyazıd tarafından yaptırılan bir camiidir. Bu camii Osmanlı klasik dönem mimarisinin, erken dönem eserlerindendir.

Osmanlı klasik dönem mimarisinin erken dönem eserleri arasında bir yapıdır Semte dağınık bir şekilde inşa edilmiş olan külliyenin ana elemanı durumundaki parçasıdır. Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmez, Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin veya Yakupşah bin Sultanşah tarafından yapıldığına dair görüşler vardır. İstanbul'da orijinalliğini koruyan en eski selatin camii olarak kabul edilir. II. Bayezid'in mezarı, caminin haziresinde bulunur.

Beyazıt Camii Özellikleri Nedir?

Semte inşa edilen külliyenin bir parçası olan Beyazıt Camii, külliyenin ana elemanı konumundadır. Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Mimar Hayrettin, Mimar Kemaleddin veya Yakupşah bin Sultanşah tarafından yapıldığına dair görüşler vardır. İstanbul'da orijinalliğini koruyan en eski camilerden olan bu camide II. Bayezid'in mezarı, caminin haziresinde(etrafı demir korkulukla ya da duvarla çevrilen mezarlık) bulunur.

Şehrin en büyük meydanı olan yere Sultan Beyazıt Veli tarafından yaptırılmıştır. Şehirdeki ilk selatin camii( padişah tarafından yaptırılan cami) Fatih Camii orijinalliğini kaybettiğinden günümüzde orijinalliğini koruyan en eski camii olarak anılmaktadır. kapısında Şeyh Hamdullah'ın yazdığına göre 1501-1506 yılları arasında beş yılda yapımı tamamlanmış ve açılışta ilk namazı padişah II.Beyazıd kıldırmıştır. İstanbul'un en merkezî yerinde bulunduğundan çeşitli esnaf Beyazıt Camii avlusu ve çevresinde toplanmıştır. Caminin çevresinde çeşitli sergiler ve dükkânların bulunduğu zamanlar olmuştur.

Yol Tarifi ile Beyazıt Camii'ne Nasıl Gidilir

Camiye farklı ulaşım araçlarıyla da gidilebilir. En bilinen ulaşım araçları olarak camiye:

İETT otobüslerini kullanarak, Beyazıt Camii Durağı'ndan indikten sonra 30 metre yürüme mesafesinde

Camiye tramvay kullanarak gitmek için Beyazıt Tramvay durağı(ortalama 50 metre) ya da Çemberlitaş Tramvay Durağı'nda(ortalama 4000 metre)inebilirsiniz.

Camiye tren kullanarak gitmek için Kumkapı Tren İstasyonu'nda inince yürümeniz gereke mesafe ortalama 700 metredir.

Camiye metro kullanarak gitmek için Yenikapı Metro İstasyonu Durağı'nda indikten sonra yürümeniz gereken mesafe ortalama 1.20 km'dir.

Toplu taşıma araçlarının yanında kendi aracınızla ya da yürüyerek de gidebilirsiniz. Ancak toplu taşıma araçlarıyla daha kolay ulaşabilirsiniz.