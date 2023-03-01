Biber Gazı Taşımak Suç Mu? Biber Gazı Taşımak Yasal Mı, Yasak Mı?

Biber gazı taşımak suç mu sorusunu öğrenirken doğru bilgiye sahip olunmasına öncül etmek gerekir. Türk Ceza Kanunu yörüngesinden hareket edilirse biber gazı taşımak yasal mı, yasak mı gibi soruların önü açılmış olur. Aslında bu araç gereç bireysel korunmayı sağlayan bir mekanizmadır. Bir kişiye yapılacak bir durum neticesinde kullanılabilir. Kullanım alanlarından kaynaklı ruhsat gerekir mi ya da biber gazı silah kapsamında mı değerlendirilmesinin yapılması şarttır.

Biber Gazı Taşımak Suç Mu?

Her ülkede dolayısıyla her toplumda işlenen birtakım suçlar vardır. Bu suçların kimisi çok ağırdır. Suç ağırsa doğrudan neticesi de ağır olacaktır. Bazı suçlar ise ağırlara nazaran daha hafif kalır. Adam öldürmek çok ağır bir suçtur. Fakat birinin sözlü tacize uğraması adam öldürme suçu kadar ağırlığı yoktur. Bu tür durumlarda insanlar bireysel olarak kendilerini korumak ister. Sözlü bir tacizin fiziksel bir tacize dönmemesi için kendimizi korumak isteriz. Bu korumanın sağlanması için ise bazı araç gereçlere ihtiyaç duyarız. Bunlardan biri de biber gazıdır. Biber gazının taşınmasının suç olup olmadığı da dikkat çekmektedir. Dolayısıyla biber gazı taşımak suç değildir ifadesi kullanılabilir.

Biber Gazı Taşımak Yasal Mı?

Birçok ülke ve birçok insan biber gazını taşımaktadır. Her bir insanın biber gazının taşınma nedenleri farklı olsa da iç güdüsel olarak korunma ihtiyacı için taşındığı ifade edilebilir. Biber gazını taşımak suç sayılmasa da bazı belirtilen hususlar neticesinde biber gazı kullanımı sakıncalıdır. Dolayısıyla bu hususları iyi bilmek gerekir. Biber gazının taşınması suç olmadığı için taşınması da yasaldır. Dolayısıyla taşınması konusunda olumsuz bir durum söz konusu değildir.