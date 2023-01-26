Bilgisayar Bluetooth Açma Kısayolu - Bilgisayarda Bluetooth Nasıl Açılır, Açma Kapama Tuşu Yoksa Ne Yapılır?

Bilgisayar bluetooth açma kısayolu nedir diye araştıran çok sayıda kişi vardır. Bluetooth bağlantısı ile çalışan aygıtları bağlamak için bilgisayardan bluetooth açmak için ne yapılır diye araştırılmalıdır. Masaüstü veya dizüstü fark etmeksizin, bilgisayar bluetooth açma kapama tuşu yok diye soranlar bulunur. Ek olarak, bilgisayarda bluetooth bağlantısı var mı yok mu nasıl anlaşılır sorusu da merak edilir. Peki Windows 7'de bluetooth nasıl açılır?

Bilgisayar Bluetooth Açma Kapama Nasıl Yapılır?

Bluetooth, tıpkı akıllı cihazlarda olduğu gibi masaüstü ve laptoplarda da kullanılabilir bir özelliktir. Bu, yazıcılar, kulaklıklar, hoparlörler, fareler, klavyeler, oyun klavyeleri ve diğer birçok aksesuarın bluetooth aracılığıyla bilgisayar ile bağlantı kurmasını sağlar.

Bir dizüstü bilgisayar için bu özellik, cihazın bağımsızlığını etkileyebilir. Bundan dolayı, bağlantının durumuna göre Bluetooth'u açma ve kapatma ihtiyacı hissedilebilir. Öte yandan, karmaşık kablo görüntüsünden kurtulmak için iyi bir çözümdür. Gelişen teknoloji düşünüldüğünde, halihazırda zaten birçok bluetooth bağlantısı gerektiren cihazların arttığını görülür. Çok sayıda insan, klavye veya hoparlör alırken bluetooth bağlantısı olanları tercih eder. Peki Windows 7, 8, 9 ve 10'da bluetooth açma işlemi nasıl yapılır? Bunun için öncelikle, bilgisayarın "başlat" menüsüne gidilmeli ve daha sonra "ayarlar" kısmına tıklanmalıdır. Ardından "bluetooth&cihazlar" sayfası açılmalı ve bluetooth yazısının altında yer alan anahtara tıklanarak "açık" seçeneği tercih edilmelidir. Kapatmak için de aynı anahtara tıklamak yeterlidir.

Windows 11'de Bluetooth Nasıl Açılır?

Windows 11 kullanıcılarının izlemesi gereken yol ise biraz daha farklıdır. Bluetooth'u etkin hale getirmek için ilk olarak görev çubuğunda bulunan "ağ" seçilmelidir. Oradaki bluetooth simgesine tıklanarak aktif hale getirilebilir. Diğer yöntem ise "ayarlar" sayfasından "bluetooth&cihazlar" açılmalı ve bluetooth yazısının hemen aşağısında yer alan "anahtar"a tıklanarak açılmalıdır. Bluetooth'u kapatmak için de aynı yere tıklanması yeterlidir. Hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda aynı şekilde açılır.