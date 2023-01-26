Bilgisayar Ekran Büyütme Tuşu – Bilgisayarda Ekran Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır, Kısayolu Nedir?

Teknolojinin yaygınlık kazandığı günümüzde bilgisayarlar bunun önemli bir parçasıdır. Hemen hemen her işi bilgisayar veya akıllı telefonlar ile çözüme kavuşturduğumuz bu zamanda bazı teknik özelliklere de aşina olmamız gerekecektir. Özellikle bilgisayarda ekran büyütme gibi önemli bir özelliği kullanmak isteyenler bunun nasıl yapıldığı hakkında araştırma yapacaktır. Bilgisayar ekran boyutu ayarlama, kullanıcıların bilgisayarda öğeleri daha kolaylıkla bulmak veya gördüklerinin boyutunu ayarlama gibi durumlarda ekran büyütme özelliğini kullanacaktır. Bu konu hakkında yeterli bilgisi olmayan kullanıcılar, ekranı büyütmek için ne yapmalıyım sorusuna cevap arayacaktır. Windows 10 sürümü için ekran büyütme tuşu da bununla beraber önem kazanacaktır. Bilgisayarda ekran büyütme ve küçültme nasıl yapılır, kısayolu nedir? Bu soruları da cevapladığımız bilgisayar ekran büyütme tuşu yazımız sizlerle.

Bilgisayar Ekran Büyütme Tuşu

Bilgisayar kullanımının yaygınlık kazandığı günümüz dönemde, bu teknolojinin özelliklerine de hâkim olmak önem kazanmıştır. Bilgisayar ekran büyütme tuşu hakkında araştırma yapan kullanıcılar bunun için internete başvuracaktır. Baktığınız sayfayı büyütmek veya küçültmek için basmanız gereken belirli tuşlar vardır. Sayfayı büyütmek için Ctrl ve + tuşlarına basılmalıdır. Ekrandaki sayfayı küçültmek için ise Ctrl ve- tuşlarına basmak yeterlidir.

Bilgisayarda Ekran Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar tarafından internette çok sık araştırılan konulardan birisi ekran boyutudur. Bilgisayarda ekran büyütme ve küçültme nasıl yapılır sorusuna cevap aramak isteyen kişiler bazı adımları takip etmelidir. Windows 10 sürümünde ekran boyutunu ayarlamak için sistem>ayarlar