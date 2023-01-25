Bilgisayar Ekranı Yan Döndü, Nasıl Düzeltilir? Laptop ve PC Ekran Yan Döndürme Ayarları ve Kısayol Tuşu Nedir?

Masaüstü veya dizüstü fark etmeksizin bilgisayar ekranı yan döndü nasıl düzeltilir diye soran birçok kullanıcı bulunur. Bilgisayarın ekranı yan döndü ne yapabilirim diye düşünenlerin endişelenmesine gerek yoktur. Çünkü, pc ekran döndürme ayarları ile kolaylıkla düzeltilebilir. Masaüstü bilgisayar ekran düzeltme, kısayollar kullanılarak da yapılabilir. Peki laptop ekran yan döndü kısayol tuşu ne ve nasıl düzeltilir?

Yan Dönen Bilgisayar Ekranı Nasıl Düzeltilir?

Masaüstü veya dizüstü bilgisayarı ekranı aniden veya yanlışlıkla yana dönebilir. Ne yapacağını bilmeyen kişiler böyle bir durumla karşılaştığında panik olabilir. Ekranın dönmesinin en olası nedeni, kişinin istemeden yanlış tuşlara basması, farklı bir monitör veya başka bir görüntüleme aygıtı bağlanması olabilir. Bu sorunun çözümü, düşünüldüğünden çok daha kolaydır ve genellikle basit bir kısayol formülü veya birkaç fare tıklamasıyla problem ortadan kalkar. Herhangi bir Windows sürümünde bir yan ekranın nasıl düzeltileceği aşağı yukarı aynıdır.

Ekranı eski haline döndürmek için tercih edilebilecek en pratik yol, klavye kısayollarıdır. Bu kısayollar, ekran kartı ve yüklediğiniz yazılım dahil olmak üzere bilgisayarı oluşturan temel bileşenlere bağlıdır. Son derece hızlı ve kolay olduğundan dolayı bu sorunla karşılaşıldığında, pratik olduğu için önce kısayolların denenmesi faydalı olabilir. Windows 11'de ekran yönünü değiştiren kısayollar ise şunlardır:

Ctrl+Alt+Sağ ok = 90° derece sağa döndürülür

Ctrl+Alt+Sol ok= 90° derece sola döndürülür

Ctrl+Alt+Yukarı ok= Ekran yönü tamamen yatay biçimde döndürülür

Ctrl+Alt+Aşağı ok= Ekran yönü tamamen tersine döndürülür

Sistem Ayarlarından Ekran Döndürme Nasıl Yapılır?

Sistem ayarlarından yapmak için ise öncelikle başlat kısmındaki ayarlara gidilmeli ve ardından "sistem" ve "ekran" seçenekleri tıklanmalıdır. Eğer birden fazla ekran varsa değiştirmek istenilen seçilmeli, "ölçek ve düzen"e girerek "portre" ve "peyzaj" gibi tercihlerden biri uygulanmalıdır. Daha sonra "değişiklikleri koru"ya tıklanmalı ve yapılan değişiklikler kaydedilmelidir. Aynı işlemler, hem masaüstünde hem de laptopta uygulanabilir.