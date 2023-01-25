Bilgisayar İnternete Bağlanmıyor, Ne Yapmalıyım? Laptop ve PC WİFİ Görmüyor, İnternet Var Ama Bağlanmıyor, Neden Olabilir?

Bilgisayar internete bağlanmıyor neden olabilir araştırması ile bilgisayarınızdaki internet sorununu kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz. Bilgisayar wifi görmüyor diye düşünüyorsanız wifi endeksli soruna çözüm bulmayı düşünebilirsiniz. Laptop ve bilgisayarda internet var ama bağlanmıyor problemi ile de karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bilgisayar wifi görüyor ama bağlanmıyor sorununun çözüm önerisi yazımızın devamında.

Bilgisayar İnternete Bağlanmıyor Neden Olabilir?

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda zaman zaman internet bağlantı sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun donanımsal ya da yazılımsal nedenleri olabilir. Sorunun kaynağını doğru tespit ederek çözüm konusunda farklı fikirler geliştirebilirsiniz.

Bilgisayarınız internete bağlanmıyorsa bulunduğunuz ortamda internet bağlantısı olmayabilir. İnternete sorunsuz şekilde bağlanmak için modeminizin üzerinde bulunan tüm bağlantı ışıklarının yanması gerekir. Bu ışıklardan birisi yanmıyor ya da fasılalı şekilde yanıyorsa internet bağlantısında sorun yaşarsınız.

İnternet bağlantı sorunlarından biri de bilgisayarınızın wifi alıcısındaki problemlerdir. Cihazın wifi bağlantısı belli seviyede sinyal göndererek bağlantının kurulmasını sağlar. Wifi donanımı yeterince sinyal göndermezse ya da bozulmuşsa doğal olarak internete bağlanamazsınız. Bilgisayar tamircisine giderek sorunu gidermesini talep edebilirsiniz.

Bilgisayar Wifi Görmüyor

Bilgisayarınız modeminizi görmüyor olabilir. Bu durumda sorunun wifi diriver sürücüsünden kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Sürücüyü tekrar yüklediğinizde sorun düzelebilir. Sürücü güncellemesine rağmen bilgisayarınız wifi cihazını görmüyorsa sorun yine wifi alıcısından kaynaklı olabilir. Sorunun çözümü için bilgisayar tamircisine gidebilirsiniz.

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınız internet bağlantısını görüyor ama bağlanmıyor da olabilir. Bu durumda internet sağlayıcınızdan kaynaklı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. İnternet faturanızın ödenmemesi, modeminizin arızalanması ya da buna benzer sebeplerle internet bağlantı problemi yaşanıyor olabilir.

Bilgisayarınız wifi bağlantısını görüyor ama bağlanmıyorsa modeminizi sıfırlamayı da düşünebilirsiniz. Bu sayede sorunun çözüm ihtimali de vardır. Sorunu bu şekilde çözemiyorsanız diğer çözüm önerilerine başvurabilirsiniz.