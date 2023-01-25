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Haberler Keşfet Haberleri Bilgisayar IP Öğrenme – Bilgisayarın IP Adresi Nasıl Öğrenilir, Nerede Yazıyor?
Giriş Tarihi: 25.1.2023 11:18 Son Güncelleme: 25.1.2023 11:18

Bilgisayar IP Öğrenme – Bilgisayarın IP Adresi Nasıl Öğrenilir, Nerede Yazıyor?

Teknolojinin geliştiği ve görünürlüğün arttığı dönemlerde en merak edilen konulardan biri de bilgisayar IP öğrenme olmaktadır. IP adresi bir nevi bilgisayarın kullanıldığı yeri belirlediği için bilgisayarın IP adresi nasıl tespit edilir sorusu internette sık araştırılır. Merak edenlerin en çok sorduğu soru IP adresim nerede yazıyor sorusudur. Hem bilgisayarların programlarının değişmesi hem de yeni bilgisayarların çıkması PC IP adresi sorgulama Windows 7 ve Windows 10 için nasıldır? İşte detaylar.

Bilgisayar IP Öğrenme – Bilgisayarın IP Adresi Nasıl Öğrenilir, Nerede Yazıyor?

Bilgisayar ip öğrenme ile ilgili konular bilgisayar meraklılarının aklında olan sorulardan biridir. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarın IP adresi nasıl tespit edilir diye araştırmalar da artmıştır. Her ne kadar farklı işletimcileri olan bilgisayarlar olsa da genel olarak kullanılan Windows ile ilgili PC IP adresi sorgulama Windows 7 ve Windows 10 ile ilgili merak edilenler daha fazladır. Siz de eğer IP adresiniz ile ilgili detayları merak ediyorsanız IP adresim nerede yazıyor sorusunun cevabına birlikte bakalım.

Bilgisayar IP Öğrenme

IP adresi ile ilgili çeşitli kaynaklarda yazılar olmakla birlikte çoğu kullanıcının kafasının karışmasına sebep olmaktadır. IP adresi bilgisayarınızın kimliğidir. Bilgisayarın IP adresi nasıl tespit edilir sorusunun cevabına madde madde birlikte bakalım. Windows bilgisayarlarda IP adresi öğrenmenin en kolay yolunu maddeler halinde sizin için hazırladık;

  • İşe Windows komut simgesini çalıştırarak başlayın. Komut sistemini çalıştırmak için klavyenin sol tarafında bulunan Windows simgesine ve R harfine aynı anda basın.
  • Karşınıza çıkacak olan bilgilendirme ekranına "cmd" yazınız ve tamam tuşuna basınız. Bu durum komut sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır.
  • Açılan komut ekranında komut olarak "ipconfig" yazın ve enter tuşuna basın. Bu durum ağ bağlantılarının görünmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bilgisayarınızdaki yüm ağ bağlantıları da görüntülenir hale gelecektir. IP adresiniz de bu listede bulunur.
  • IP adresinizin yazdığı kısım "IPv4 Address" yazan kısımdır.

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Bilgisayar IP Öğrenme – Bilgisayarın IP Adresi Nasıl Öğrenilir, Nerede Yazıyor?
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