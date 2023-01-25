Bilgisayar Kendi Kendine Kapanıyor, Ne Yapmalıyım? Masaüstü PC ve Laptop Kendi Kendine Neden Kapanır, Çözümü Ne?

Bilgisayar kendi kendine kapanıyor probleminin yazılımsal ya da donanımsal kaynakları olabilir. Fakat problemin temelinde genellikle donanımsal sorunlar vardır. Masaüstü bilgisayar kendi kendine neden kapanır? Bu can sıkıcı sorunun kısa sürede giderilmesine ihtiyaç vardır. Sorun basit şekilde çözülebileceği gibi büyük bir problemle de karşı karşıya olabilirsiniz. Laptop kendi kendine kapanıyor açılmıyor gibi konu ile ilgili merak edilen hususların cevabı yazımızın devamında.

Bilgisayar Kendi Kendine Kapanıyor

Bilgisayarınızı kapatırken başlat butonundaki "bilgisayarı kapat" butonuna tıklayarak kapatma işlemini yapmanız gerekir. Direkt olarak güç düğmesine basarak kapatma işlemini yaptığınızda bilgisayarınız donanım ve yazılımsal olarak sorun yaratacaktır.

Bilgisayarınızın kendi kendine kapanması nadiren de olsa karşılaşabileceğiniz sorunlardan biridir. Sorunun farklı sebepleri olabilir. Bu sebeplere eğilerek problemin ne olduğunu tespit edebilirsiniz. Bilgisayarınızın kendi kendine kapanmasının sebebi, anakart, fan ya da ekran kartından kaynaklı olabilir. Bu sorunların hepsi ciddi problem kaynaklarıdır. Bilgisayarınızı bilgisayarcıya götürmeniz gerekebilir.

Bilgisayar çalıştığı sürece ısınır. Bu ısınmanın engellenmesi için her bilgisayarda fan vardır. Fan çalışarak ana kartın soğutulmasını sağlar. Fanın arızalanması halinde etkin soğutma gerçekleşmeyecektir. Bu da bilgisayarın çok fazla ısınmasına neden olur. Bilgisayar, ana kartın zarar görmemesi için kendini korumaya alır ve kapanır. Bilgisayar soğuduğu zaman tekrar açılır fakat soruna çare bulmazsanız ana kartınız yanabilir.

Masaüstü Bilgisayar Kendi Kendine Neden Kapanır?

Masaüstü bilgisayar ve laptopların kendi kendine kapanmasının sebebi genellikle aynıdır. Ekran kartından kaynaklı olarak da bilgisayarınız kapanabilir. Ekran kartınız ana kartta kısa devre yaratıyor olabilir. Bu durumun altında da bilgisayarın ısınma sorunları yatabilir. Ekran kartı lehimlerinin kontrol edilmesi, termal lehimlerin kontrol edilmesi, sorunun çözümünü sağlayabilir.

Bilgisayarın kendi kendine kapanmasının bir nedeni de ana kart arızası olabilir. Ana kartın tamir edilmesi mümkün değilse değiştirilmesi gerekebilir. Bu da doğal olarak büyük bir maliyet olarak karşınıza çıkacaktır.

Bilgisayarın kendi kendine kapanması, genel olarak büyük problemlerin habercisidir. Söz konusu problemle karşılaşmanız halinde kısa sürede soruna çözüm bulma yoluna gitmelisiniz. Bilgisayarınızı bu şekilde kullanmaya devam ettiğiniz sürece maliyeti yüksek tamir sorunları ile karşılaşacağınız aşikardır.