Bilgisayar Klavyesi Çalışmıyor, Çözümü Ne? Masaüstü PC ve Laptop Klavyesi Kilitlendi Yazmıyor, Neden Olur ve Nasıl Açılır?

Masaüstü bilgisayar klavyesi çalışmıyor çözümü ne sorusu, klavye sorunlarınıza çözüm bulmanızı sağlar. Laptop klavye çalışmıyor problemi, nadiren de olsa karşılaşılabilecek sorunlardan biridir. Bilgisayar klavyesi çalışmıyor ne yapmalıyım? Bilgisayar klavye kilidi nasıl açılır konusu da birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Laptop klavye kilitlendi yazmıyor neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Masaüstü Bilgisayar Klavyesi Çalışmıyor Çözümü Ne?

Masaüstü bilgisayarınızda klavye çalışmamasının birkaç nedeni olabilir. Bu nedenlerden ilki klavyenizin arızalı olmasıdır. Klavye masaüstü bilgisayara usb ya da klavye portu ile bağlanabilir. Bunun yanında bluetooth ile bağlantı yapılan klavyeler de yaygın olarak kullanılan ürünler arasındadır. Bu bağlantı aparatlarında sorun olması halinde klavyeniz çalışmayacaktır.

Klavye bağlantı sorunu durumunda bilgisayarınızın ana kartından sesli ikaz duyurusu gelir. Bu durumda sorunun klavyeden kaynaklı olduğunu anlayabilirsiniz. Bağlantı portları ve klavyedeki mekanik sorunlar tespit edilerek sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Laptop Klavye Çalışmıyor

Laptopların klavyesi masaüstü bilgisayarlardan biraz daha farklıdır. Klavye, bir bağlantı kablosu ile bilgisayarın iç kısmından bilgisayarın ana kartına bağlanır. Bu kabloda kopukluk olması, kablonun düzgün bağlanmaması ya da klavyenin arızalanması halinde klavyeniz çalışmayacaktır.

Klavyenin çalışmamasının bir nedeni de driverların düzgün yüklenmemesi olabilir. Driver sürücülerinizi aygıt yöneticisi üzerinden kontrol ettiğinizde hangi sürücüde sorun olduğunu görebilirsiniz. Bu driverlar tekrar yüklenerek ya da güncellenerek sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Klavye, bilgisayarda yazı yazmanızı sağlayan önemli bir donanımdır. Bu donanımın arıza yapması halinde bir kısım faaliyetleriniz aksayabilir. Yukarıdaki çözüm önerilerini dikkate alarak sorunun kısa sürede ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz. Sorunun büyük olması halinde klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Öncelikle kabloların doğru şekilde takılmış olup olmadığını kontrol ederek soruna çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Mekanik sorunların olmadığına kanaat getirdiğinizde diğer çözüm önerilerini dikkate alarak çözüm yoluna gidebilirsiniz.