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Haberler Keşfet Haberleri Bilgisayar Kullanıcı Adı Değiştirme - Bilgisayar Yönetici Hesabı Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?
Giriş Tarihi: 25.1.2023 14:33 Son Güncelleme: 25.1.2023 14:33

Bilgisayar Kullanıcı Adı Değiştirme - Bilgisayar Yönetici Hesabı Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Artık günümüzde hemen hemen herkes bilgisayar kullanıyor. Pek çok kullanıcı bilgisayar kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır diye merak ediyor. Bu yazımızda sizin için pc kullanıcı adı değiştirme nasıl olur, bu işlemleri Windows 11 ve Windows 10 açılış ekranında kullanıcı değiştirme olarak nasıl yapılır sorularını yanıtladık. Yazımızın devamında Windows 10 kullanıcı adı değiştirme hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Bilgisayar Kullanıcı Adı Değiştirme - Bilgisayar Yönetici Hesabı Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayar kullanıcı adı değiştirme işlemini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu işlem hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. Yazımızın devamında Windows 11 ve Windows 10 açılış ekranında kullanıcı değiştirme işlemi nasıl yapılır sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. Windows 10 kullanıcı adı değiştirme ve daha fazlası aşağıda sizinle.

Windows 10 Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Windows 10 kullanıcı adını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları sırayla uygulayabilirsiniz:

  • Görev çubuğunda yer alan arama kutusuna "bilgisayar yönetimi" yazın ve liste üzerinden seçin.

  • Listede yer alan "Yerel Kullanıcılar ve Gruplar" sekmesine gelerek yanındaki ok ile genişletin.
  • "Kullanıcılar" yazısına tıklayın.
  • Ardından "Yönetici" yazısına sağ tıklayarak "Yeniden adlandır" kısmına basın.
  • Buraya artık dilediğiniz ismi yazabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken, ismi değiştirmek için yöneticilik yetkinliğine sahip olmak.

Windows 11 Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Windows 11 kullanıcı adını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Görev çubuğunda yer alan arama kutusuna "kontrol paneli" yazın.

  • Buradan "Denetim Masası" seçeneğini bularak tıklayın.
  • Ardından "Kullanıcı Hesapları" seçeneğine tıklayarak, adını değiştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.
  • Sonrasında ise Hesap Adını Değiştir seçeneğine tıklayın.
  • İstediğiniz kullanıcı adını yazarak, Adı Değiştir tuşuna basın.

İşte bu kadar!

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Bilgisayar Kullanıcı Adı Değiştirme - Bilgisayar Yönetici Hesabı Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?
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