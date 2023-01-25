Bilgisayar Kullanıcı Adı Değiştirme - Bilgisayar Yönetici Hesabı Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayar kullanıcı adı değiştirme işlemini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu işlem hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. Yazımızın devamında Windows 11 ve Windows 10 açılış ekranında kullanıcı değiştirme işlemi nasıl yapılır sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. Windows 10 kullanıcı adı değiştirme ve daha fazlası aşağıda sizinle.
Windows 10 kullanıcı adını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları sırayla uygulayabilirsiniz:
Görev çubuğunda yer alan arama kutusuna "bilgisayar yönetimi" yazın ve liste üzerinden seçin.
Burada dikkat etmeniz gereken, ismi değiştirmek için yöneticilik yetkinliğine sahip olmak.
Windows 11 kullanıcı adını değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Görev çubuğunda yer alan arama kutusuna "kontrol paneli" yazın.
İşte bu kadar!