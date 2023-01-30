Bilgisayar Nasıl Hızlandırılır? Yavaşlayan PC ve Laptop Hızı Nasıl Arttırılır?

Bilgisayarlar artık her ev, okul ve iş yerinde en büyük yardımcılar haline gelmiştir. Hemen her işi halledebildiğimiz bilgisayarımızın yavaşlaması en son istenilen durumlardan birsidir. Bilgisayarında hız kaybı olanlar bilgisayarım çok yavaş nasıl hızlandırabilirim sorusunu gündeme getirmektedir. Yavaş çalışan bilgisayarı hızlandıracak teknikler araştırılırken en çok yavaşlayan bilgisayar nasıl hızlandırılır merak edilmektedir. Bütün detaylar ve laptop hızı nasıl arttırılır sorunun yanıtları sizlerle…

Yavaşlayan Bilgisayar Nasıl Hızlandırılır?

Gündelik ve sosyal yaşantımızda başucumuzdan eksik etmediğimiz bilgisayarlar, günümüzde eğitim, iş, sosyal eğlence alanlarında sıklıkla başvurduğumuz teknolojik aletlerin başında gelmektedir. Böylesine vazgeçilmez olan bilgisayarlar, zaman zaman normal performanslarından daha düşük bir seviyeye inebilirler. Bilgisayarlar eski sürüm, güncelleme yapılmaması ya da arka planda kalabalık uygulamalar yüzünden yavaşlayabilir. Bu durumla karşılan kullanıcılar yavaşlayan bilgisayarlarınız hızlandırma tekniklerini araştırmaktadır. Aşağıda sıraladığımız teknikler yavaşlayan bilgisayar sorunları için kullanılan faydalı tekniklerdir;

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Arka planda gereksiz çalışan uygulamaları kapatın.

Görev yöneticisinden bilgisayarda bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

Virüs taraması yaptıktan sonra Anti-virüs programlarını durdurun.

Güncellemeleri ve bilgisayarın sürümünü kontrol edin.

Depolama alanındaki gereksiz dosyaları silin.

Senkronizasyonu durdurun.

Başlangıç programlarını aza indirin.

Laptop Hızı Nasıl Arttırılır?

Bilgisayarın dizüstü diğer bilinen ismi ile laptop, son yıllarda en çok tercih edilen bilgisayar çeşididir. Özellikle çalışan ve genç yaştan insanların yanından ayırmadığı, birçok işini hızlıca halledebildiği laptoplarda tıpkı masaüstü bilgisayarlar gibi zaman zaman yavaşlama problemi yaşamaktadır. Laptopunda yavaşlama fark eden kullanıcılar, laptop hızını arttırmaya dair araştırmalar yapmaktadır. Laptop hızını arttıracak bazı yöntemler ise şunlardır;