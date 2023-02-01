Bilgisayar Otomatik Kapatma Kodu Ve Kısayolu - Laptop, PC ve Bilgisayarı Otomatik Kapatma Zamanlayıcı (Shut Down) Nasıl Yapılır?

Bilgisayarı otomatik kapatma nasıl yapılır bilmek isteyenlerden misiniz? Bu içeriğimizde PC otomatik kapatma zamanlayıcı kodu ile bilgisayar otomatik kapatma kısa yolu nedir öğrenmek isteyenler için araştırma yaptık. Bununla beraber shutdown nasıl yapılır merak ediyor olabilirsiniz. Haberimiz devamında PC otomatik kapanma nedir, bilgisayarı otomatik kapatmak nasıl yapılır öğreneceksiniz.

PC Otomatik Kapanma Nedir?

Bazı zamanlar farklı sebeplerden dolayı bilgisayarın kendisini otomatik kapatmasını isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda shutdown komutu işinize yarayabilir. Bu komutu aktive ettiğiniz zaman bilgisayarın başında olunmadığı zamanlarda da bilgisayar otomatik olarak kendini kapatabilir. Bu komutun kullanılması masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda cihazın otomatik olarak kapanmasını sağlar. Zaman ayarlıdır ve belirlenen süre dahilinde bilgisayarın kapatılmasını sağlar. Bu sayede belirli bir sürede, saatler içerisinde ya da bir gün sonra bilgisayarı kapatmak mümkün olur.

Bilgisayarı Otomatik Kapatma Nasıl Yapılır?

İki ana yöntem kullanarak Windows bilgisayarı otomatik kapatabilirsiniz. Bunlardan birisi CMD kullanarak shutdown komutunu tetiklemek, diğer ise Görev Zamanlayıcı ile bir eylem ayarlamaktır.

CMD – Shutdown Komutu

-Başlangıç menüsünü açın ve Çalıştır uygulamasını başlatın. Bunun yerine doğrudan Windows + R kombinasyonunu da kullanabilirsiniz.

-Daha sonra karşınıza çıkan kutucuğa cmd yazın ve Enter tuşuna basın.

-Ardından

Shutdown -s -t -x

Buradaki "x" yerine, bilgisayarın ne kadar süre sonra kapanmasını istiyorsanız o süreyi yazmanız gerekir. Fakat belirlediğiniz süreyi saniye cinsinden yazmanız gerekir. Eğer saat cinsinden yazarsanız bilgisayarınızın hemen kapanabilir.

10 dakika sonra kapatmak için örnek:

shutdown -s -t 600

Komutu iptal etmek için:

shutdown -a

-İşlem tamamlandıktan sonra Enter tuşuna basın. Bilgisayarınız seçtiğiniz sürenin sonunda otomatik olarak kapanacaktır.

Görev Zamanlayıcı

-Öncelikle bilgisayarınızın Başlat menüsünü açın ve Görev Zamanlayıcı uygulamasını çalıştırın.

-Daha sonra Temel Görev Oluştur eylemine tıklayın.

-Eyleme istediğiniz bir isim verin ve devam edin. Örneğin bu isim Otomatik Kapatma olabilir.

-Görevin ne zaman başlamasını istediğinizi seçin. Eğer tek seferlik istiyorsanız Bir kez seçeneği ile devam edin.

-Görevin başlangıç saati ve tarihini seçin ve devam edin. Seçeceğiniz saat ve tarih bilgisayarın kapanacağı zamanı göstermektedir. Ardından Program başlat seçeneğini tercih ederek eylemi sürdürün.

-Karşınıza çıkacak çubuğa shutdown.exe dosyasını girmeniz gerekmektedir. Bu dosyayı bulmak için Gözat'a tıklayın. Daha sonra C/Windows/System32 klasöründen shutdown.exe dosyasını bulun ve Aç butonuna tıklayın.

-Bağımsız değişkenler ekle kutucuğuna "-s" yazın ve devam ederek oluşturma sürecini tamamlayın.