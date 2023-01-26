Bilgisayar Özellikleri Öğrenme – Laptop ve Masaüstü PC Özellikleri Nasıl Öğrenilir, Çalıştıra Ne Yazılır?

Bilgisayar özellikleri öğrenme herkesin merak ettiği bir konudur. Herkes sahip olduğu ya da alacağı bilgisayarın özelliklerini bilmek ister. Bilgisayarın sistem özelliklerini öğrenme¸ bilgisayar özelliklerine nasıl bakılır? Bilgisayarın özelliklerine bakmak için çalıştıra ne yazıyoruz sorusu da talebinize cevap bulmanızı sağlayacaktır. Bilgisayar özelliklerini bilmeniz birçok alanda işinize yarayacaktır. Bilgisayar özellikleri öğrenme Kodu yazımızın devamında.

Bilgisayar Özellikleri Öğrenme

Belli programların çalıştırılması ve bilgisayardan beklentilerin karşılanması adına bilgisayarın özellikleri çok önemlidir. Bilgisayarınızın özelliklerini bilerek bilgisayar performansınız ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bilgisayarınızın özelliklerine ulaşmak için çok pratik yöntemler uygulayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken öncelikle bilgisayarın masaüstü ayarlarından ilgili bölümlere tıklamaktır. Bilgisayarınızın özelliklerini öğrenebileceğiniz en kısa ve kolay yol aşağıdaki gibidir.

• Masaüstünde yer alan "bilgisayarım" penceresine gelerek sağ tıklayın.

• Seçenekler içindeki "özellikler" seçeneğine tıklayarak bilgisayarın sistem özelliklerini öğrenebilirsiniz.

• Bu pencerede bilgisayarınızın işletim sistemi, işlemci, RAM, sistem türü (32 ya da 64 bit) gibi özellikler yer alır.

Bilgisayarınızın hard disc özelliklerini de öğrenmeniz gerekir. Bunun için de "bilgisayarım" sekmesine tıklayarak açılan pencerede C, D ya da E birimlerinin kapasitesini ve bu kapasitelerin ne kadarlık bir bölümünün kullanıldığını görebilirsiniz. Bu sayede bilgisayar hafızasının doluluk oranını takip edebilirsiniz.

Bilgisayarın Özelliklerine Bakmak İçin Çalıştıra Ne Yazıyoruz?

Bilgisayarın özelliklerine bakmak için "çalıştır" butonundan da istifade edebilirsiniz. Her işletim sisteminde bu özelliklere bakma yönteminde küçük farklılıklar görülebilir. Windows 10 işletim sistemi için aşağıdaki adımları izleyerek de bilgisayarın özelliklerine ulaşabilirsiniz.

• Başlat sekmesini açın.

• Arama çubuğunda bulunan kutucuğun içine "msinfo32" yazıp "enter"a tıkladığınızda karşınıza bilgisayarın özellikleri çıkar.

• Sol kısımda bulunan "sistem özeti" kategorisi içinde bilgisayarınızın özelliklerini görebilirsiniz.

• Yine aynı sayfa içindeki "ekran" sekmesine tıkladığınızda ekran kartının özellikleri karşınıza çıkacaktır.

Bilgisayarın kullanım alanını belirlemek için bilgisayarın özellikleri çok önemlidir. Örneğin bilgisayarı sadece Office programları için kullanacaksanız özellikleri düşük olan bir bilgisayar işinizi görecektir. Fakat grafik işlemleri ya da oyun için bir bilgisayar alacaksanız, özellikleri yüksek olan bilgisayarları tercih etmelisiniz.

Bilgisayar özellikleri aynı zamanda bilgisayarın performansı demektir. Bilgisayarda sistem gereksinimleri yüksek işlemler yapmak için özelliklerini güçlü tutmanız gerekir. Düşük özellikli bilgisayarla yüksek performans gerektiren programlar ya da oyunlar çalıştırmak istediğinizde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin bilgisayarın kapasitesinin üzerinde bir oyun yüklediğinizde donma, kasma ve ısınma sorunu ile karşılaşırsınız. Bu da doğal olarak bilgisayarınıza zarar verecektir.