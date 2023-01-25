Bilgisayar Şifresini Unuttum, Nasıl Açabilirim? Masaüstü PC - Laptop Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Bilgisayar şifrelerini unutmak, gündelik yaşamda sıkça karşılaştığımız şeyler arasında görülebilir. Birçok uygulamada, hesapta şifre kullanmaktayız. Hepsini aklımızda tutamadığımız zaman şifre unutma durumları gerçekleşiyor. Sonra da şifresi unutulan bilgisayar kilidi nasıl açılır, Windows 10 şifresi unutulan bilgisayar nasıl açılır gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bu soruların çözümlerini aşağıda listeledik. Hadi gelin bilgisayar şifresini unuttum, nasıl açabilirim adlı yazımıza geçelim...

Bilgisayar Şifresini Unuttum, Nasıl Açabilirim?

Bilgisayar şifresini unutmanız durumunda, birkaç farklı yol izleyebilirsiniz. Aşağıda bilgisayar şifresini unuttuğunuzda izleyebileceğiniz bazı çözüm yollarını listeledik:

Şifre belleği: Eğer bilgisayarınızda şifre belleği özelliği aktifse, şifrenizi unuttuğunuzda bilgisayarınızın sizi otomatik olarak hatırlatmasına izin verebilirsiniz. Bu özellik, bilgisayarınızın içinde yer alan bir parola yöneticisi veya bir şifre bellek uygulaması aracılığıyla sağlanır. Yedek şifre: Bilgisayarınızın şifresini unuttuğunuzda, yedek şifrenizi kullanarak bilgisayarınızı açabilirsiniz. Bu özellik, bilgisayarınızın içinde yer alan bir parola yöneticisi veya bir şifre bellek uygulaması aracılığıyla sağlanır. Şifre sıfırlama: Bilgisayar şifresini unuttuğunuzda, sistem yöneticisi tarafından sağlanan bir şifre sıfırlama aracını kullanarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem, sistem yöneticisi tarafından sağlanan bir araç veya bilgisayarınızın içinde yer alan bir parola yöneticisi aracılığıyla gerçekleştirilir. Kayıt Defteri Düzenleme: Kayıt defteri düzenleme yöntemi ile sistem yöneticisi olmadan şifrenizi sıfırlayabilirsiniz ama bu yöntem için bilgisayar teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Yaptığınız herhangi bir hata sisteminizi kapatabilir. Fabrika Ayarlarına dönmek: Eğer tüm yukarıdaki yollar işe yaramazsa, PC veya laptop 'unuzu fabrika ayarlarına döndürerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem sonrasında PC veya laptop 'unuzda yer alan tüm veriler silinecektir, bu yüzden önceden yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. Fabrika ayarlarına dönmek için, PC veya laptop 'unuzun kullandığı işletim sisteminin kurulum CD'sini veya USB sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce, PC veya laptop 'unuzun üreticisinden destek almanız önerilir.

Bu yolları denediğinizde, şifrenizi unutmanız durumunda PC veya laptop 'unuzu açabileceksiniz. Ancak, bu tür bir durumla karşı karşıya kalmamak için, şifrenizi unutma olasılığını azaltmak için yedek şifreler oluşturmanız veya şifre bellek özelliklerini kullanmanız önerilir.

Bu yolların herhangi birisi işe yaramazsa veya PC veya laptop 'unuzun üreticisi tarafından destek almak istemiyorsanız, bir bilgisayar teknisyeni veya profesyonel hizmet alabilirsiniz. Bu kişiler, PC veya laptop 'unuzun şifresini sıfırlamak için gerekli olan teknik bilgiye sahiptir ve sizlere hızlı ve etkili bir şekilde yardımcı olabilirler.

Masaüstü PC - Laptop Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Şifreler, günlük hayatta çok unutulan bir şeydir. Sürekli bir şeylere şifre koyarız ve bu şifreleri zamanla karıştırmaya başlarız. En büyük sorunlardan bir tanesi de masaüstü ya ada laptop bilgisayarların şifrelerini unutmak oluyor. Bu sorunu gidermek için yukarıda listelediğimiz adımlara göz atabilirsiniz. Eğer bu adımlardan bir verim alamadıysanız, internette şifre kırmak için uygulamalar bulunmaktadır. Eğer bilgisayara erişiminiz var ise bu uygulamalardan da yararlanabilirsiniz. Fakat bu uygulamalar üçüncül kişiler tarafından yazıldığı için bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir. Bu yüzden çokta tavsiye edilmez.

Son yöntem olarak da format atmayı deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda ki tüm verileri silen fabrika ayarlarına döndüren bir yöntemdir. Bunun haricinde daha kolay kurtulabileceğiniz bir yöntem bulunmamaktadır. Son çare olarak bu yöntemi deneyimleyebilirsiniz.