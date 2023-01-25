Bilgisayar Telefonu Görmüyor Sorunu Nasıl Çözülür? USB İle Telefonu Bilgisayara Bağlamak İçin Ne Yapılır?

Gündelik hayatta çoğu zaman telefonumuzda ki verileri bilgisayara atmak ya da bilgisayarda ki verileri telefona aktarmak için bağlama yöntemini kullanmak zorunda kalıyoruz. USB ile telefonu ilk bağladığınızda şarj alır fakat bilgisayar şarj ediyor ama görmüyor sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun çözümü için de telefonunuzdan bazı işlemler yapmanız gerekmektedir. Bunu ayrıntılarıyla aşağıda açıkladık. Hadi gelin bilgisayar telefonu görmüyor sorunu nasıl çözülür adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Bilgisayar Telefonu Görmüyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullandığınızda bazı sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şarj alıp telefonunu görmeme sorunudur. Bunu telefonu bağladıktan sonra telefonunuza bazı seçenekler gelecek, bu seçeneklerden "dosyaları düzenlemek istiyorum" adlı seçeneğe tıklar iseniz artık telefonunuz görünür olacaktır. Bilgisayar telefonu görmüyor sorununu çözmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

Bağlantı noktalarını kontrol edin: Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullandığınız USB kablosunu ve bağlantı noktalarını kontrol edin. Kablo ve bağlantı noktaları arasında hasar olup olmadığını kontrol edin.

Telefonunuzu yeniden başlatın: Telefonunuzu yeniden başlatın ve bilgisayarı tekrar bağlamayı deneyin.

Sürücüleri güncelleyin: Bilgisayarınızda telefonunuz için gerekli olan sürücülerin en son sürümünü indirin ve yükleyin.

Telefonunuzu modunu kontrol edin: Telefonunuzda USB hata ayıklama modunun açık olup olmadığını kontrol edin. Bu mod, genellikle Ayarlar > Geliştirici seçenekleri bölümünde bulunur.

Farklı bir USB kablosu deneyin: Telefonunuzu bağlamak için farklı bir USB kablosu deneyin.

Farklı bir bilgisayar deneyin: Telefonunuzu farklı bir bilgisayara bağlamayı deneyin.

Eğer yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, telefonunuzun yazılımını güncellemek veya servis merkezine götürmek gerekli olabilir.

USB İle Telefonu Bilgisayara Bağlamak İçin Ne Yapılır?

USB ile telefonu bilgisayara bağlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun USB kablosunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.

Telefonunuzda USB bağlantı seçeneğini seçin. Genellikle Ayarlar> Bağlantılar bölümünde bulunur. Bağlantı modunu "Veri Aktarımı" veya "Medya Depolama" olarak ayarlayın.

Bilgisayarınızda telefonunuzu görüntülemek için bir dosya yöneticisi açın. Windows için "My Computer" veya "This PC" olarak adlandırılır. Mac için "Finder" olarak adlandırılır.

Telefonunuzu görüntüleyin ve dosyalarınızı bilgisayarınıza kopyalayın veya bilgisayardan telefonunuza dosya transferi yapın.

Bağlantıyı kesmeden önce bilgisayarınızda yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve dosyalarınızı telefonunuza geri kopyalayın.

Telefonunuzu ve USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.

Not: Bazı telefonlar, bilgisayarla bağlandıklarında özel bir yazılım veya uygulama ile birlikte çalışır. Bu durumda, telefonunuzun üreticisi tarafından sağlanan yazılımı indirmeniz ve yüklemeniz gerekir.