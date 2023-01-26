Bilgisayara Uygulama İndirme - Laptop ve Masaüstü Bilgisayara Program ve Uygulama Nasıl Yüklenir, Nereden İndirilir?

Çeşitli nedenlerden dolayı değişik programlara ihtiyaç duyan kişiler, bilgisayara uygulama indirme nasıl yapılır sorusuna yanıt arar. Bilgisayara bir uygulama nasıl yüklenir diyenler, bunun oldukça basit bir işlem olduğunu bilmelidir. Güvenilir bir kaynak olmasına önem verenlerin, bilgisayara uygulama indirme programı ne olduğunu bilmelidir. PC'ye program yükleme nasıl yapılır?

Bilgisayara Uygulama İndirme Nasıl Yapılır?

Google dışında farklı bir tarayıcıya, heyecan dolu bir video oyununa, müzik çalara, gelişmiş bir fotoğraf düzenleme aracına ihtiyaç duyan bir kişinin, bilgisayarına buna yönelik programlar yüklemesi gerekir. Son teknoloji uygulamaları kasma ve donma problemleri yaşamadan kullanabilmek için Windows 10 veya Windows 11 gibi yazılımlara sahip olunması önemlidir. Bunları yükseltmek, işletim sisteminin iyi bir şekilde çalışmasını ve uygulamaların yepyeni versiyonlarını sorunsuz bir şekilde kullanmayı sağlar.

Oyunlar, fotoğraf ve tasarım programları gibi birçok uygulamaya Microsoft Store'dan ulaşmak mümkündür. Bunun için atılması gereken ilk adım, "başlat" düğmesini bulmak ve orada yer alan "Microsoft Store" seçeneğine tıklamaktır. Ardından yüklemek istediğiniz programın niteliğine göre "oyunlar" veya "uygulamalar" sekmesi seçilmelidir. Tüm uygulamalara ulaşmak için en altta yer alan "tümünü göster"e tıklanmalıdır. İstenilen uygulama bulunduktan sonra seçmeli ve "al" tercih edilmelidir. Böylece yükleme gerçekleşir.

Farklı Kaynaklardan Uygulama İndirmek Riskli mi?

Herhangi bir uygulama, bilgisayarın bazı yeteneklerini doğrudan belirli bir görev için kullanmayı sağlar. Bu tip uygulamalar, metinler, tablolar, grafikler ve slaytlar oluşturmayı, hesaplama yapmayı, fotoğrafları düzenlemeyi, not almayı, web siteleri için görseller hazırlmayı mümkün kılar. Çalışanlar ve okuyanlar için bu programlar olmazsa olmazdır. Sadece eğlenmek için çeşitli oyunlar yüklemek isteyenler de azımsanmayacak kadar fazladır. Yüklenecek olan yazılım ne olursa olsun, Microsoft Store'dan indirmek en güvenli yoldur. Bilinmeyen kaynaklardan indirilen uygulamalar kötü amaçlı yazılımlara sahip olabilir ve bu hem kişisel bilgilerin hem de bilgisayarın güvenliğini riske atar.