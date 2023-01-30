Bilgisayarda Drop Ne Demek? Oyunda FPS Drop Sorunu Neden Olur ve Nasıl Çözülür?

Oyun oynayan ve bilgisayarlarla içli dışlı olan insanların gündeminde birçok terimin ne anlama geldiği merak edilmektedir. Bununla birlikte yanıtlanması gereken bilgisayarda drop ne demek oyunda FBS drop sorunu neden olur ve nasıl çözülür gibi sorular fazlasıyla araştırılmaktadır. Bizler de sizler için drop ve dropla alakalı tüm ayrıntıları inceledik ve derledik. Beraber okumaya hazır mısınız?

FPS Drop Nedir?

FPS drop kısaca bir oyunun kasmasına ve takılmasına denir. Oyunda alınan kare sayısı ne kadar çok olursa, oyun oynayan kişi de o kadar akıcı bir deneyim yaşar. Oyun oynayan kişiler 60 FPS gibi değerlere alışmış olsa dahi daha yüksek değerlere ulaştıklarında bu değerlerin önemini daha net anlayabilirler. Drop olarak bahsettiğimiz FPS ani düşme sorunu da bu değerle alakalıdır. Oyun oynarken pfb değerinin aniden düşmesi ve ardından tekrar normal seviyelere çıkması durumu olarak anlatabileceğimiz bu durum bir oyuncunun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri diye değerlendirilmektedir. Çünkü kasmalar, özellikle profesyonel oyuncuların performansını çok derinden etkileyebilir. Çünkü problemin birçok sebebi olabilir ve ana kaynağını bulmak hiç kolay değildir. Sorunun kaynağı bulunamadığında da doğal olarak durum daha da can sıkıcı bir hal alır. Bu kasmalar ekran kartı gibi donanımlardan kaynaklanabileceği gibi bazı yazılımsal sorunlardan da kaynaklanabilir.

FPS Drop Nelerden Kaynaklanabilir?

Fbs drop ekran kartı gibi donanımlardan kaynaklanabildiği gibi, bazı yazılımsal sorunlardan da kaynaklanabilir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Ekran Kartı

Ekran kartında oluşan bir problem FPS drop için başlı başına bir sebep olabilir. Bu ve bunun gibi birçok donanımsal arıza olabileceği gibi ısınma gibi bir problemde bilgisayarda FBS drop problemine sebep olabilir. Yani ekran kartı eğer çok ısınıyorsa oyunlardan alınan performans da doğal olarak düşmektedir. Özellikle oyun esnasında yüksek ısı derecelerine ulaşan bir ekran kartı drop problemli için oldukça yeterli bir sebeptir. Eğer ekran kartınız oyun için yeterli seviye de değilse aynı şekilde takılmalara ve kasmalara sebep olabilmektedir.

İşlemci

Ekran kartı gibi işlemci de oyunlar için çok önemli bir parçadır ve işlemci, bilgisayarın beyni gibi değerlendirilir. Yeterli performans veremediğinde diğer parçalarında performansını düşürebilen işlemci, bilgisayar için çok önemlidir. Eğer işlemci ekran kartı için yeterince güçlü değilse, yani ekran kartını besleyemiyorsa ve güçsüz kalıyorsa FPS drop problemi yaşanabilir. Çünkü ekran kartı, işlemciden yeterince destek, verim alamazsa tam performans verememektedir. Ayrıca ekran kartı gibi işlemci ısınması da oyunlarda ki takılmalar için başlı başlına büyük bir problemdir. İşlemci eğer yüksek ısılara çıkıyorsa bu durum işlemcinin performansının düşmesine sebep olmaktadır. İşlemcinin performansının düşmesi ise oyunlarda oluşan kasma gibi can sıkıcı problemlere yol açabilmektedir.

Hard Disk ve Diğer Donanımlar

Hard diskler yaygın olarak kullanılırlar ve oldukça hassastırlar. SSD yani Solid State Disk adı verilen disk çeşitleri çok daha yüksek performanslı ve dayanıklıdırlar. Hard diskler mekanik bir yapıya sahip olmaları sebebiyle hassaslardır ve hard diskte virüs gözlemlenirse veya disk darbe aldıysa FPS Drop problemi ortaya çıkmaktadır.

Aygıt Sürücüleri

Bazı sürücüler güncel olmadıklarında veya yüklü olmadıklarında sorunlara yol açmaktadırlar. Sorununa sebep olacak en önemli sürücüler ise ekran kartınındır. Ekran kartının sürücüsü güncel değilse veya hatalı yüklenmişse oyunlarda takılmalar yaşanmaktadır.

İşletim Sistemi ve Ek Paketler

İşletim sistemi doğru kurulamadığında bazı dosyaların eksik yüklenmesine yol açar ve eksik yüklenen dosyalar oyunlar için önemliyse drop gibi sorunlar yaşanılabilir. Ayrıca oyun dosyaları hatalı veya eksikse yine FPS drop gibi problemlerle karşılaşılmaktadır.

FPS Drop Sorunu Nasıl Çözülür?

FBS drop sorununun çözülmesi için dropa sebep olduğu düşünülen sorunların birebir çözümü sağlanabilir. Örneğin DirectX, Visual Studio gibi paketler oyunlar için oldukça önemlidirler. Bu paketlerin eksik olması sisteminizde bazı DLL dosyalarının eksik olması anlamına gelebilir ve bu durum yeniden temiz bir format atmanızı gerektirebilir. Sürücülerin performans kaybetmesi ihtimali yüksektir ve hangi ekran kartı markasını kullanılıyorsa, o markanın son güncellemesi indirebilir ve kurabilir.