Bilgisayar kullanırken birçok dosyayı yanlışlıkla ya da fark etmeden silebiliyoruz. Sonra bu dosyaları geri getirmek için uğraş vermek zorunda kalıyoruz. Bu uğraşlara ve geri kutusundan silinenler nasıl geri alınır adlı soruya son vermek için aşağıda izleyebileceğiniz yolları gösterdik. Bu sayede silinen klasörü geri getirme ve bilgisayarda silinen fotoğrafları geri getirmek konusunda hiç problem yaşamayacaksınız. Hadi gelin bilgisayarda silinen dosyaları geri getirme adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Bilgisayarda Silinen Dosyaları Geri Getirme

Laptop ve Masaüstü Bilgisayarda Silinen Dosyalar, Fotoğraflar ve Klasörler Nasıl Geri Alınır?

Günlük hayatın dalgınlığından dolayı laptop ve masaüstü bilgisayarlarda birçok dosyayı yanlışlıkla silebiliyoruz. Sonra da Bu dosyaları geri getirmek için birçok uğraş veriyoruz. Laptop ve masaüstü bilgisayarlarda silinen dosyalar, fotoğraflar ve klasörleri geri almak için birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak, bu işlem geri getirilecek dosyalar, fotoğraflar ve klasörler üzerinde yapılan işlemlere ve silindiği tarihe göre değişim göstermektedir. Aşağıda en yaygın olarak kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak açıkladık.

Geri Dönüşüm Kutusu:

Eğer silinen dosyalar, fotoğraflar veya klasörler geri dönüşüm kutusuna taşınmışsa, bunları oradan geri almak tabi ki mümkündür. Geri dönüşüm kutusu, silinen dosyaların geçici olarak saklandığı bir klasördür ve genellikle bu dosyaları geri almak için ilk olarak bu yöntem denenir. Geri dönüşüm kutusuna gitmek için masaüstünüzde geri dönüşüm kutusu simgesine tıklayabilirsiniz veya "Silinmiş Öğeler" klasörüne giderek orada aratabilirsiniz. Geri dönüşüm kutusunda aradığınız dosyayı bulursanız, sadece onu geri yerleştirmek için sağ tıklayın ve "Geri Yerleştir" seçeneğini seçin.

Dosya Kurtarma Yazılımları:

Dosya kurtarma yazılımları, silinen dosyaların geri alınması için kullanılan popüler bir yöntemdir. Bu yazılımlar, bilgisayarınızdaki silinen dosyaları tarar ve geri almak için size seçenekler sunar. Bu yazılımlar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli olabilir ve dosyalarınızın neredeyse her türünü geri alabilir. Örneğin, Recuva, EaseUS Data Recovery veya Disk Drill gibi yazılımlar kullanabilirsiniz. Bu yazılımları indirerek ve kurarak, silinen dosyaları aratabilir ve geri alabilirsiniz.

Sistem Geri Yükleme:

Eğer silinen dosyalarınızın önceki bir yedeği varsa, sistem geri yükleme fonksiyonu ile geri alabilirsiniz. Bu fonksiyon, bilgisayarınızdaki silinen dosyaların önceki bir yedeğini kullanarak geri almanıza olanak tanır. Sistem geri yükleme işlemi, bilgisayarınızda yapılan değişiklikleri geri almak için kullanılan bir yedekleme seçeneğidir. Bu yedekleme işlemi, genellikle sisteminizde belirli aralıklarla otomatik olarak gerçekleşir veya kullanıcı tarafından manuel olarak yapılabilir.

Sistem geri yükleme işlemi, genellikle bilgisayarınızın Ayarlar bölümünden yapılır. Öncelikle, Ayarlar > Güvenlik ve Güncelleme > Geri Yükleme sekmesine giderek geri yükleme işlemi başlatabilirsiniz. Burada, yedekleme işlemi yapılmış olan tarihler arasından silinen dosyalarınızın yedeklenmiş olduğu tarihi seçebilirsiniz. Daha sonra, geri yükleme işlemi başlatıldığında, silinen dosyalarınız geri yüklenir ve eski haline döner.

Ancak, unutmayın ki sistem geri yükleme işlemi sadece silinen dosyalarınızı geri getirmekle kalmaz, aynı zamanda sisteminizdeki diğer değişiklikleri ve programları da geri alacaktır. Bu nedenle, geri yükleme işlemi yapmadan önce, yedekleme işlemi yapılmış olan tarihi ve dosyalarınızın yedeklenmiş olduğu klasörleri kontrol etmeniz önemlidir.