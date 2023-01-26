Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Nasıl Bağlanır? Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Bağlanır Mı, Masaüstü PC Görür Mü?

Bluetooth kulaklık bilgisayara nasıl bağlanır ya da bluetooth kulaklık bilgisayara bağlanır mı, bilgisayar kullanıcıları için önemlidir. Günlük yaşamımızda geniş bir alana yayılan bilgisayar ve bluetooth kulaklık hemen herkeste mevcuttur. Akıllı telefonlarda sıklıkla kullanılan bluetooth kulaklık bilgisayarda da kullanılabilir. Ancak yine de masaüstü pcye bluetooth kulaklık takılır mı sorusunu da akıllardan gitmemektedir. Olası bir pc bluetooth kulaklığı görmüyor durumunda ise bilgisayar ayarlarınıza bakmanız gerekir.

Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Bağlanır Mı?

Klavyeler, fareler, telefonlar, hoparlörler ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere her tür bluetooth cihazını bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için bilgisayarınızda öncelikle bluetooth olmalıdır. Dizüstü bilgisayar ve tablet gibi bazı bilgisayarlarda yerleşik olarak bluetooth bulunmaktadır.

Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Nasıl Bağlanır?

Bilgisayarınızın bluetooth özelliği yoksa bu özelliğe sahip olmak için bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bir USB Bluetooth bağdaştırıcısı takabilirsiniz. Bluetooth kulaklığı bilgisayarınızla eşleştirebilmek için sırasıyla şu adımları izlemelisiniz:

Bluetooth cihazınızı açın ve bulunabilir hale getirin. Cihazınızı bulunabilir duruma getirme şekliniz cihaza bağlıdır. Cihazı kontrol edin veya nasıl yapıldığını öğrenmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin. Bilgisayarınızda, görev çubuğunuzun sağ tarafındaki saat ve tarihin yanındaki ağ, ses veya pil simgelerini seçin. Bluetooth hızlı ayarında bluetooth cihazlarını yönet'i ve ardından eşleştirilmedi altında cihazınızı seçin. Görünürlerse ek yönergeleri izleyin, ardından Bitti'yi seçin.

Bluetooth cihazınız ve bilgisayarınız, Bluetooth açık durumdayken ve her iki cihaz da birbirinin menzilindeyken genellikle otomatik olarak bağlanır. Eşleştire bittikten sonra cihazınızın ve bilgisayarınızın Bluetoothu otomatik olarak bağlanacaktır.