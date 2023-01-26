Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Nasıl Bağlanır? Bluetooth Kulaklık Bilgisayara Bağlanır Mı, Masaüstü PC Görür Mü?

Bluetooth kulaklık bilgisayara nasıl bağlanır ya da bluetooth kulaklık bilgisayara bağlanır mı, bilgisayar kullanıcıları için önemlidir. Günlük yaşamımızda geniş bir alana yayılan bilgisayar ve bluetooth kulaklık hemen herkeste mevcuttur. Akıllı telefonlarda sıklıkla kullanılan bluetooth kulaklık bilgisayarda da kullanılabilir. Ancak yine de masaüstü pcye bluetooth kulaklık takılır mı sorusunu da akıllardan gitmemektedir. Olası bir pc bluetooth kulaklığı görmüyor durumunda ise bilgisayar ayarlarınıza bakmanız gerekir.
Klavyeler, fareler, telefonlar, hoparlörler ve çok daha fazlası dâhil olmak üzere her tür bluetooth cihazını bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için bilgisayarınızda öncelikle bluetooth olmalıdır. Dizüstü bilgisayar ve tablet gibi bazı bilgisayarlarda yerleşik olarak bluetooth bulunmaktadır.
Bilgisayarınızın bluetooth özelliği yoksa bu özelliğe sahip olmak için bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bir USB Bluetooth bağdaştırıcısı takabilirsiniz. Bluetooth kulaklığı bilgisayarınızla eşleştirebilmek için sırasıyla şu adımları izlemelisiniz:
Bluetooth cihazınız ve bilgisayarınız, Bluetooth açık durumdayken ve her iki cihaz da birbirinin menzilindeyken genellikle otomatik olarak bağlanır. Eşleştire bittikten sonra cihazınızın ve bilgisayarınızın Bluetoothu otomatik olarak bağlanacaktır.