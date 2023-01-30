BM Ne Zaman Kuruldu? Birleşmiş Milletler Kuruluş Tarihi Nedir, Türkiye Hangi Tarihte Üye Oldu?

BM ne zaman kuruldu sorusu Uluslar arası Hukuk dersinin temel konuları arasındadır. Birleşmiş Milletler ne zaman kuruldu ya da Birleşmiş Milletler nedir sorusu da bu derslerde incelenir. Birleşmiş Milletler nerede kuruldu? Türkiye de bu birliğin üyeleri arasındadır. Türkiye'nin birliğe üye olması da belli siyasi gelişmelerin sonucudur. Türkiye BM'ye kaç yılında üye oldu? Birleşmiş Milletler üyeleri ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

BM Ne Zaman Kuruldu?

Birleşmiş Milletler, devletler arasında işbirliğini sağlamak amacıyla 1945 yılında kurulmuş bir örgüttür. Çok önemli görevleri bulunan bu örgütün öncelikli görevi dünyada barışın ve güvenliğin sağlanmasıdır. Söz konusu kuruluş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan tahribat ve insan kaybı, devletleri böyle bir yapıyı kurmaya itmiştir. Söz konusu kuruluşun altında bulunan çok sayıda birim vardır.

Günümüzde BM nezdinde üye 122 devlet bulunur. Türkiye de BM'in kurucu ülkeleri arasındadır. Söz konusu kuruluşa üye olan devletlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Türkiye

ABD

Fransa

Çin

Rusya

Almanya

Birleşmiş Milletler Nerede Kuruldu?

Birleşmiş Milletler, 1945 yılında ABD'nin San Francisco şehrinde kurulmuştur. Türkiye de bu kuruluşun kurucu üyeleri arasındadır. BM'nin Türkiye'yi kurucu üye olarak San Francisco'ya davet etmesinin nedeni Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı döneminde sergilediği tutumdur. Savaş süresince tarafsızlığını koruyan Türkiye, savaşın son döneminde Almanya ve Japonya''ya savaş ilan ederek bu kuruluşa kurucu üye sıfatıyla çağrılmıştır.

BM, kuruluş yılı olan 1945'ten itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. Devletler arasında barışı bozan durumlar ve çatışmalara karşı BM kritik bir görev üstlenmiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da uluslar arası barışın ihlal edilmesi olaylarında aktif görev almıştır. Örneğin son dönemde yaşanan Ukrayna Rusya krizinde Rusya'ya uygulanan yaptırımın çerçevesi BM kararları çerçevesinde alınmıştır.

BM, tüm dünya ülkeleri tarafından desteklenen bir kuruluştur. Bu kurulda alınan kararlar bağlayıcıdır. Kurulda yer alan tüm devletler özgür şekilde düşüncelerini ifade etme hürriyetine sahiptirler. Toplantı sonunda alınan kararlar da bağlayıcıdır. Kurulun görevini en iyi şekilde yapması için faaliyetlerini yürüten alt kuruluşlar da vardır. Konsey, bu kurullardan biridir. BM Güvenlik Konseyi'nin demokratik bir kurul olduğunu söyleyemeyiz. Daimi üyelerin veto hakkı, kurulum demokratik yapısını zedeleyen bir durumdur. Çoğunluğun aldığı kararlar dahi tek bir daimi üyenin veto hakkı ile kabul sorunu ile karşılaşabilir.